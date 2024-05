Julia Fox feiert Musikvideo-Premiere in gewagtem Minikleid

Julia Fox (34) ist neben ihrer kurzen Liebelei mit Kanye West (46) für ihre freizügigen Looks bekannt, mit denen sie regelmäßig für Aufsehen sorgt. Je skurriler, desto besser! Ganz nach diesem Motto zeigt sich die Musikerin oft und gerne auf öffentlichen Events und landet aufgrund ihrer ausgefallenen Outfits immer wieder in den Schlagzeilen. Dieses Mal erschien die Schauspielerin in einem etwas kurz geratenen Minikleid auf der Premiere ihres eigenen Musikvideos in New York, wie Daily Mail berichtet. Das klitzekleine Kleidchen betont neben dem tief ausgeschnittenen und geschnürten Dekolleté auch die Rückseite der "Uncut Gems"-Schauspielerin: Wie auf den Bildern deutlich zu sehen ist, blitzen ihre Pobacken deutlich unter dem Saum hervor.

Julia trägt ein pastellblaues Minikleid mit einer farblich darauf abgestimmten Handtasche. Dazu kombiniert sie silberfarbene Stiefel, die ihr bis zu den Oberschenkeln reichen. Julias langes, eisblondes Haar fällt leicht zerzaust in ihr Gesicht und über ihren Rücken, auf dem die Schnürung des Dekolletés wieder aufgegriffen wird. Seitlich am Kleid befinden sich beidseitig auch noch zwei durchgehende, dünne Reißverschlüsse, deren Zipper jeweils mit Fransen verziert sind. Das Make-up der 34-Jährigen ist passend zur Kleidung in kühlen Tönen gehalten und verleiht dem Look einen frostigen Charakter. Begleitet wurde Julia von ihrem besten Freund Richie, der ein ähnliches Paar Stiefel zu einem ebenfalls sehr freizügigen Kleid trug.

Das Musikvideo gehört zu ihrer ersten eigenen Single, die mit dem Titel "Down The Drain" denselben Namen wie ihr im Oktober 2023 veröffentlichtes Buch trägt. "Ich bin eine B*tch, ich bin ein Mädchen, ich bin eine Mutter, ich bin eine H*re", sang die Fashionista, als sie ihren Song bei der Videopremiere performte. Für ihren großen Auftritt schlüpfte Julia in ein neues Outfit und zeigte sich in einem trägerlosen, silbernen Metallic-Korsett mit passendem Tanga und Trenchcoat. Die Bestsellerautorin feierte kürzlich auch das Debüt ihrer Show "OMG Fashun", mit der sie "die Zukunft der Mode" gestalten will und auf Themen wie Nachhaltigkeit und kreatives Upcycling setzt. Die alleinerziehende Mutter erhofft sich, dass ihre Show andere dazu inspiriert, aus alten Kleidungsstücken etwas Neues zu kreieren. Julia steht jedenfalls zu ihren ausgefallenen Looks, was das Model mit seiner Aussage gegenüber dem Magazin nochmals unterstreicht: "Um die stilvollste Person im Raum zu sein, muss man nicht die Bank sprengen. Alles, was man braucht, ist Kreativität und eine Prise Selbstvertrauen."

