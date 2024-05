Lässig oder doch schräg? Rihanna feiert in rotem Print-Kleid

Rihanna (36) war über das vergangene Wochenende sehr beschäftigt! Am Samstag feierte die ehemalige Sängerin den zweiten Geburtstag ihres ältesten Sohnes RZA in einer Karaoke-Bar – und am Sonntag zelebrierte sie den Muttertag mit einem romantischen Dinner. Natürlich durfte ihr Partner A$AP Rocky (35) dabei nicht fehlen. Auf den aktuellen Fotos sieht man die Unternehmerin in einem knallroten Kleid mit Print, das recht locker an ihren Körper hängt und ihr linkes Bein bis hoch zum Oberschenkel entblößt. An der Vorderseite des Kleides blitzt ein Stück schwarzer Stoff hervor. Dazu kombinierte die "Diamonds"-Interpretin durchsichtige rote Handschuhe und schwarze Stiletto-Sandalen. Rocky trug hingegen eine recht simple blaue Strickjacke und eine schwarze Hose.

Rihannas Fans lieben ihren besonderen Modegeschmack! Besonders auf der Plattform X verbreitete sich das Foto wie ein Lauffeuer. Dort kommentierten ihre Supporter Emojis mit Herzaugen und Flammen. Ein User schrieb: "Rihanna und Rocky sind einfach so cool!" Ein weiterer meinte: "Guckt sie euch an! Das ist eine Mutter! Sie ist so sexy." Die Fans feiern aber auch, dass das Paar eines der typisch amerikanischen Taxis nutze, um zum Restaurant zu fahren und dabei Schallplatten ihrer Alben "Rated R" und "Anti" hochhält. "Das heißt definitiv, dass ihr neues Album bald kommt!", sind sich die Fans sicher.

Echte Modefans haben allerdings noch eine Rechnung mit der Sängerin offen. Wo war die zweifache Mutter am Abend der Met Gala? Immerhin ist es das größte Fashion-Event des Jahres und die "Love on the Brain"-Sängerin wurde von vielen Fans sehnlichst erwartet. Die 36-Jährige hatte sogar angeteasert, dass sie ihr Kleid schlicht halten würde, dafür aber mit Haaren und Make-up experimentieren wollte. Doch der Abend kam und von Riri gab es keine Spur. Ein Insider verriet jedoch noch am selben Tag gegenüber People, dass die Unternehmerin aufgrund einer schweren Erkältung kurzfristig absagen musste.

MEGA A$AP Rocky und Rihanna, May 2024

Getty Images Rihanna und ASAP Rocky

