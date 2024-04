100 Tage auf Thron: Fällt Frederik als neuer König durch?

Seit Anfang Januar sitzt König Frederik (55) auf dem Thron von Dänemark. Inzwischen regiert er das Land seit rund 100 Tagen. Royal-Experte Kim Bach kritisiert den neuen Monarchen nun heftig und behauptet, dass das britische Königshaus seither einen Schritt nach hinten gemacht habe. "Im Großen und Ganzen geht es nicht darum, was Frederik in den 100 Tagen, die er König ist, getan hat, sondern eher darum, was er nicht getan hat", erklärt er gegenüber Ekstra Bladet und fügt hinzu: "Er hat das Königshaus ganz sicher nicht modernisiert."

Laut dem Adelsexperten sei das Königshaus seit der Abdankung von Königin Margrethe von Dänemark (84) ebenso wenig "offener" geworden. Ganz im Gegenteil sogar: Die dänischen Royals haben sich in den vergangenen Monaten eher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zudem behauptet Kim, dass die Adelsfamilie "noch gieriger" geworden sein – damit spielt er darauf an, dass dem 55-Jährigen wohl eine "kräftige Gehaltserhöhung" bevorstehe.

Hinter Frederik und seiner Frau Mary (52) liegen turbulente Tage: Der 84. Geburtstag von seiner Mutter Margrethe wurde von einem besorgniserregenden Vorfall überschattet. In der vergangenen Woche brach in der historischen Börse in Kopenhagen ein großes Feuer aus. Aus Sicherheitsgründen musste auch ein Teil des königlichen Palasts evakuiert werden. Der genaue Auslöser für den Brand ist bislang nicht geklärt.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von diesem krassen Urteil? Na ja, irgendwie hat er schon recht. Ich finde das etwas zu übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de