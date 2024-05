Bald nur noch im Stream: RTL+ glaubt fest an "Köln 50667"!

Fans von Köln 50667 können aufatmen. Nachdem die Serie eigentlich eingestellt werden sollte, folgte vor wenigen Tagen die erleichternde Nachricht: Die Reality-Daily-Soap läuft im Stream weiter. Die neuen Folgen sind bereits ab dem 7. Juni im hauseigenen Streamingportal RTL+ abrufbar. Gegenüber Promiflash erklärt RTL+-Programmdirektorin Frauke Neeb: "'Köln 50667' ist bei RTL+ schon immer ein sehr beliebtes und erfolgreiches Programm. Deshalb möchten wir die Erfolgsgeschichte des Formats unbedingt weiterschreiben und freuen uns, die Exklusivrechte von RTLZWEI erworben zu haben und nun gemeinsam mit filmpool entertainment in die Fortsetzung zu gehen." Auch von ihren geliebten Darstellern müssen die Zuschauer sich wohl nicht verabschieden – die Besetzung soll gleich bleiben.

Die Nachricht, dass "Köln 50667" aus dem Programm genommen wird, kam im November vergangenen Jahres. In einem Pressestatement drückte der Sender damals sein Bedauern aus, sich von dem Format trennen zu müssen. "'Köln 50667' war lange Zeit eine der prägendsten Formatmarken des Senders. Wir haben gemeinsam mit filmpool viel versucht, um an frühere Erfolge anzuknüpfen. Das ist nicht ausreichend gelungen. Der Abschied fällt uns schwer", betonte Malte Kruber, Programmdirektor von RTLZWEI, gegenüber dwdl.de. Damit sollte die Sendung nach über zehn Jahren ein Ende finden.

Doch dem ist nun offenbar nicht so. Denn der Cast bleibt den Fans nicht nur erhalten – es soll auch einige Comebacks geben. Wer genau zurückkommt, wollte der Sender noch nicht verraten. Bei einem Wiedersehen bleibt es aber offenbar nicht. In einem Statement auf Instagram melden sich die Darsteller aus der kultigen Kunstbar, von der sich die Community zuvor verabschieden musste. Jetzt kehrt sie endlich zurück. Bei den Fans stoßen die Neuigkeiten schon mal auf Begeisterung. "Das sind gute Neuigkeiten!Ich freue mich so, dass es weitergeht.Ich habe die ganze Zeit weiter gehofft", meint nicht nur ein User.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Familie Reider aka Mario, Emma, Max und Svenja bei "Köln 50667"

Anzeige Anzeige

RTL2 / "Köln 50667" Zico Banach und Pia Tillmann in "Köln 50667"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass "Köln 50667" bald nur noch im Stream abrufbar ist? Super, Hauptsache, ich kann es mir weiter ansehen. Hm, ich fand die Absetzung eigentlich richtig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de