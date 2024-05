Frisch verlobt: Janina Youssefian plant drei Hochzeitsfeiern

Janina Youssefian (41) ist nicht nur verliebt und verlobt, sondern bald auch verheiratet. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das Model einen neuen Mann an seiner Seite hat und auch schon mit ihm verlobt ist. Die Hochzeit soll bereits im Juni stattfinden. "Wir wollen dreimal heiraten. Offiziell in Spanien, dann in Schweden und zum Schluss in Deutschland", verrät die einstige Dschungelcamp-Kandidatin im Interview mit Bild. Für ihren großen Tag hat sie sich auch gleich ein Zahn-Tuning gegönnt: "Ich habe mir von Promi-Zahnarzt Milan Michalides ganz weiße Veneers verpassen lassen. Passend zum Hochzeitskleid wird dann bei mir alles ganz in Weiß erstrahlen."

Bei Janinas Freund handelt es sich um einen schwedischen Hotelier namens Andreas S.. Er ist 49 Jahre alt und soll bereits seit drei Jahren mit ihr zusammen sein. Die gebürtige Iranerin ist total vernarrt in ihren Liebsten. "Andreas liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Ich liebe sein Lachen, seine offene Art und dass er immer Spaß haben möchte. Jeder Tag mit ihm ist ein Feiertag", schwärmt die 41-Jährige weiter in dem Interview.

Von der Beziehung war bislang nichts in der Öffentlichkeit bekannt. 2016 versuchte sie noch bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies ihren Mister Right zu finden, doch ihr Show-Flirt mit Kush blieb ohne Erfolg. Für die wohl größten Liebesschlagzeilen sorgte sie hingegen vor gut 20 Jahren, als ihr eine Liaison mit Dieter Bohlen (70) nachgesagt wurde.

