Nigeria-Reise: Das waren Herzogin Meghans schönste Looks!

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) haben die vergangenen Tage zu Besuch in Nigeria verbracht. Der Adelige und seine Gattin reisten für einige Termine der Invictus Games nach Abuja und Lagos. Doch was vor Ort besonders auffällt, ist die Garderobe von Meghan. Auf ihrer dreitägigen Reise zeigte sich die US-Amerikanerin in acht verschiedenen Looks – angeblich im Gesamtwert von 150.000 Euro, wie Daily Mail berichtet. Dabei ließ sich Meghan von dem Land und seinen Designern inspirieren und trug unter anderem ein traditionelles Tuch über einem bodenlangen, gelben Kleid. Am folgenden Tag glänzte sie in einem engen, roten Kleid von Oríré, einer Marke von einer nigerianischen Modeschöpferin.

Zu ihren weiteren Outfits gehörten ein schlichtes, weißes Cocktailkleid für eine Gala sowie ein cremefarbenes Maxikleid mit einem subtilen, floralen Muster. Passend für das Polo-Spiel, dem sie gemeinsam mit ihrem Gatten beiwohnte, kombinierte sie dazu eine große Sonnenbrille. Doch auch einen klassischen, professionellen Look kann die ehemalige Suits-Darstellerin tragen – für ein Treffen mit dem Chef des nigerianischen Verteidigungsstabs im Hauptquartier des Verteidigungsministeriums schlüpfte sie in einen schneeweißen Anzug.

Einige Fans zeigen sich begeistert von den Looks der zweifachen Mama auf der kurzen Reise. "Meghan besuchte Nigeria als Herzogin und reiste als eine afrikanische Prinzessin wieder ab", schwärmt ein Fan auf X. Doch ihre Outfits kommen nicht überall gut an. So stellt ein Insider laut Mirror fest, dass die Garderobe für eine royale Reise zu freizügig gewesen sei. "Ein königlicher Beamter hätte die Hinweise auf nigerianischen Reiseseiten zur Kenntnis nehmen sollen, dass Bescheidenheit in der Kleidung erwünscht ist. Ich glaube, Nigeria ist ein mehrheitlich muslimisches Land", meint die Quelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan spricht bei einem Event in Abuja, Nigeria

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan zu Besuch bei der Wohltätigkeitsorganisation Nigeria Unconquered

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Polo Spiel in Lagos

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Termin in Abuja, Nigeria

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Looks von Meghan? Sie sieht toll aus! Ich habe mir etwas anderes vorgestellt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de