So halten Chrissy Teigen und John Legend ihre Ehe frisch

Die beiden wissen, wie man das Feuer der Leidenschaft am Laufen hält! Seit 2013 sind Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) miteinander verheiratet. Die vier gemeinsamen Kinder, Luna (7), Miles (5), Esti Maxine (1) und Wren, machen das Glück der beiden komplett. Doch wie schaffen es die Moderatorin und der Sänger, dass in ihrer langjährigen Beziehung nicht der Alltagstrott einkehrt? Chrissy und John sollen sich einiges einfallen lassen haben, um ihre Ehe am Laufen zu halten!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplaudert, soll sich das Paar regelmäßig Zeit nehmen, um "Rendezvous-Abende" zu planen. Dabei sollen die beiden gerne auswärts essen gehen oder "trendige Bars" aufsuchen. Die Dates sollen den Eheleuten richtig guttun. "Chrissy fühlt sich so glücklich, einen Ehemann zu haben, der ebenso romantisch wie aufmerksam ist", verrät die Quelle.

Auch Chrissy scheint zu wissen, wie sie ihren Mann bezirzen kann. Anlässlich Johns 45. Geburtstag gratulierte Chrissy ihrem Liebsten mit einem aufreizenden Lapdance. In einem sexy Fransen-Outfit legte die brünette Schönheit einen heißen Tanz für ihren Mann und die anwesenden Gäste hin.

Getty Images Chrissy Teigen, Model, und John Legend, Musiker

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Wren, Luna und Esti

Getty Images Chrissy Teigen, Model, und John Legend, Musiker

