Mats Hummels fehlt im EM-Kader: Fans sind schwer enttäuscht!

Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann verkündet heute endlich die Kicker, die mit zur Europameisterschaft dürfen. Doch auf einen Namen warten die Fans vergeblich: Mats Hummels (35). Der BVB-Star hat es nicht in den Kader geschafft – sehr zum Entsetzen der Fans. Unter dem offiziellen Instagram-Post wird die Enttäuschung der Unterstützer deutlich. "Ein gewisser Dortmunder hätte gegen Mbappé keine Probleme, just saying", gibt ein User zu verstehen. Andere verstehen wiederum nicht, warum Thomas Müller (34) dabei ist, Mats jedoch nicht: "Müller? Echt jetzt? Und kein Hummels? Witz...", lautet ein verärgerter Kommentar. "Hummels spielt im Champions-League-Finale und darf zu Hause bleiben, ist doch ein Witz, oder?", schließt sich ein weiterer Nutzer an.

Mats selbst hält sich derweil bedeckt und äußert sich noch nicht zu seinem EM-Ausschluss. Es ist aber anzunehmen, dass der Abwehrspieler schon länger Bescheid weiß. In seinem Podcast "Alleine ist schwer" deutet er bereits an, wie er erfuhr, dass er nicht nominiert ist. Zusammen mit seinem Bruder Jonas und Gast Lukas Feldhoff tauscht er sich über das NBA-Spiel zwischen Oklahoma und Dallas aus. "PJ Washington hat bei drei oder vier Punkten Rückstand Freiwürfe – und vergibt. Ich habe tatsächlich genau in dem Moment einen Anruf erhalten, den wir hier nicht näher thematisieren. Genau in dem Moment", erzählt Mats und fügt mit leichtem Sarkasmus hinzu: "Das war mein Morgen, so geht man doch gerne in den Dienstag." Ob er damit auf einen Anruf von Coach Julian hindeutet?

Neben Mats fehlen aber auch andere Spieler, auf die die Fans offenbar gehofft hatten. Ebenfalls nicht mit auf dem Platz stehen Leon Goretzka (29) und Torwart Bernd Leno (32). Stattdessen darf wenig überraschend Manuel Neuer (38) dabei sein, ebenso wie Joshua Kimmich (29) und Antonio Rüdiger. Darüber hinaus sind unter anderem auch Toni Kroos (34) und İlkay Gündoğan (33) sowie Leroy Sané (28) und Niclas Füllkrug (31) dabei. Die Europameisterschaft startet am 14. Juni und ist für die deutschen Kicker in diesem Jahr ein Heimspiel. Auftakt ist die Begegnung von Deutschland und Schottland in München.

Getty Images Julian Nagelsmann bei der Kader-Verkündung für die EM-2024

Getty Images Mats Hummel im August 2022 in Berlin

