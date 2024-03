Kein Stress: Tori Spelling knuddelt Ex Deans neue Freundin

Tori Spelling (50) und Dean McDermott (57) sind bereits seit einigen Monaten getrennt. Der Schauspieler soll jetzt mit seiner neuen Partnerin Lily Calo glücklich sein. Für seine Ex scheint die neue Frau an seiner Seite aber kein Problem darzustellen. Mehr noch: Die Beverly Hills, 90210-Darstellerin umarmt ihre Nachfolgerin auf der Geburtstagsparty eines ihrer Kinder herzlich. Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen, wie sie Lily zur Begrüßung auf die Wange küsst und fest drückt. In dem Restaurant mit angeschlossener Spielhalle werden die beiden dann sogar beim gemeinsamen Automatenspiel fotografiert.

Dean und Lily sollen bereits seit Oktober vergangenen Jahres ein Paar sein. Zu dem Zeitpunkt wurden die beiden erstmals Händchen haltend in der Öffentlichkeit gesehen. Die Unternehmerin begleitete den 57-Jährigen zu einem Termin im Department of Social Services West Alley, einem Sozialamt. Lily soll genau überwacht haben, dass ihr Partner alle Formulare korrekt ausfüllt und gemeinsam mit ihm in der Schlange gewartet haben. Das Sozialamt musste Dean aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nach der Scheidung besuchen.

Die Beziehung zu Tori soll in den vergangenen Monaten für Dean nicht immer einfach gewesen sein. Doch offenbar nähern die beiden sich aktuell wieder an. Anfang März wurden sie sogar wieder bei einem gemeinsamen Nachmittag gesichtet. Es war das erste Mal, dass sie sich seit der Scheidung zusammen in der Öffentlichkeit zeigen. Das Ex-Paar verbrachte laut dem Portal einige Zeit in Agoura Hills in einem Park. Dort kam es wohl zu einer entspannten, aber angeregten Unterhaltung.

Anzeige

Getty Images Dean McDermott im August 2019

Anzeige

Getty Images Tori Spelling im Mai 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de