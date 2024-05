Sind Julian Zietlow und seine Ex Alina etwa wieder zusammen?

Eigentlich gelten Julian Zietlow (39) und seine Noch-Ehefrau Alina Schulte im Hoff (37) offiziell als getrennt. Seit einigen Wochen zeigen sich der Fitnessblogger und die Unternehmerin aber auf einmal wieder regelmäßig zusammen auf Social Media – und bringen damit die Gerüchteküche um eine mögliche Liebes-Reunion ordentlich zum Brodeln. "Sind sie wieder zusammen?" und "Was geht denn jetzt bei dir und Julian bitte ab?", lauten nur einige der fragenden Kommentare unter Alinas Instagram-Beiträgen.

Ihre Fans wären über ein Liebes-Comeback allerdings nicht gerade sonderlich erfreut. In der Kommentarspalte erfahren Julian und Alina sogar einen regelrechten Shitstorm zu diesem Thema. "Nach allem, was er in Thailand veranstaltet hat, nimmt die den wieder?" oder "Niemals wäre ich wieder so eng mit einer Person, die mich öffentlich derart gedemütigt, missachtet und mit Dreck beworfen hat", sind unter anderem die Meinungen zweier Kritiker. Ein dritter User schließt sich an und wettert: "Wenn du ein Fünkchen Selbstachtung hättest, dann würdest du Julian schleunigst wieder vom Hof jagen!"

Über 20 Jahre gingen Julian und Alina gemeinsam durchs Leben – bis heute sind die beiden noch miteinander verheiratet. Während ihrer Beziehung durften sie zwei gemeinsame Töchter auf der Welt begrüßen. Während seines exzessiven Trips durch Thailand im vergangenen Jahr war der zweifache Vater für knapp acht Monate mit dem Erotikmodel Kate Kolosovskaia zusammen. Seit September sind die beiden offiziell getrennt.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff mit ihren Kindern im Februar 2024

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Ex-Freundin Kate

