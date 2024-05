Eindeutig: Dieses "Let's Dance"-Paar soll heute rausfliegen

Die Let's Dance-Zuschauer sind sich ziemlich sicher, wem sie den Einzug ins Finale nicht gönnen! Heute Abend steht bereits das Halbfinale der beliebten Tanzshow auf dem Programm. Die Promiflash-Leser wissen auch schon ganz genau, wen sie nicht in der nächsten Runde sehen wollen. In einer Umfrage [Stand: 17. Mai 2024, 16:50 Uhr] gaben 2.327 und damit 79,9 Prozent der insgesamt 2.911 Teilnehmer an, dass es Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) nicht ins Finale schaffen sollen. Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) landen auf dem zweiten Platz – mit 317 Stimmen (10,9 Prozent) ist der Abstand allerdings ziemlich groß. Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37) sowie Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) werden damit schon im Finale gesehen.

Ann-Kathrin und Valentin hatten in der vergangenen Show auch die wenigsten Punkte ergattert. Mit einer Gesamtpunktzahl von 34 lagen sie deutlich hinter Detlef und Ekaterina mit 56, Jana und Vadim mit 59 sowie Gabriel und Malika mit 60 Punkten. Der Musiker und seine Tanzpartnerin ergatterten sogar für beide Performances in der Show die bestmögliche Wertung.

In der vergangenen Woche mussten Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) das Tanzparkett räumen. Sie waren schon einmal aus der Show geflogen, rückten dann aber für den aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen Mark Keller (59) nach. Kurz zuvor musste auch Tony (28) unfreiwillig bei "Let's Dance" aussteigen. Der Komiker leidet am Kurzdarmsyndrom und muss deswegen größtenteils einen Rucksack bei sich tragen, der ihn mit zusätzlicher Nahrung versorgt. "All die Energie, die ich für das Training brauche, die Kohlenhydrate, die Mineralien – eigentlich alles, was ich brauche, wird nicht mehr durch die parenterale Ernährung abgedeckt", erklärte er in einem Instagram-Video.

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

