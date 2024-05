Gwen Stefani und Blake Shelton strahlen im Country-Look!

Gwen Stefani (54) und Blake Shelton (47) begeisterten mit einem gemeinsamen Pärchenauftritt auf dem roten Teppich. Das Paar besuchte die Academy of Country Music Awards in Frisco, Texas. Das Musikgenre spiegelte sich auch in den Looks der beiden wider. Gwen strahlte in einem mehrfarbigen, mit Federn besetzten Kleid. Dazu kombinierte sie eine Netzstrumpfhose und Plateau-High-Heels. Ihr Gatte erschien hingegen in einer klassischen Jeans und einem schwarzen Hemd, über das er einen Blazer mit braunen und hellbraunen Verzierungen zog. Um seinen Country-Style zu vervollständigen, trug er ein Paar Cowboystiefel.

Im Laufe der Awardshow stand das Ehepaar auch gemeinsam auf der Bühne. Die beiden sangen ihren Song "Purple Irises". Die Performance konnte sich sehen lassen – das Paar stand vor einer lilafarbenen Kulisse, die mit gleichfarbigen Rosen ausgestattet war. Passend dazu schmiss sich Gwen in ein violettes Glitzeroutfit. In einem vorherigen Interview mit Entertainment Tonight erklärte Blake, dass es seine Frau war, die hinter der Produktion des Auftritts steckt – er selbst habe damit nichts zu tun: "Ich habe keine Ahnung, was sie sich für die Produktion einfallen lassen wird. [...] Ich weiß es nicht, ich bin dieses Mal nur dabei und werde es genießen und einfach abhängen."

Gwen und Blake gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Die beiden hatten sich im April 2014 bei den Dreharbeiten für The Voice kennengelernt. Im darauffolgenden Jahr kamen die Musiker schließlich zusammen. Nach der Verlobung im Januar 2021 folgte nur wenige Monate später die Hochzeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton beiden Academy of Country Music Awards, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Looks von Gwen und Blake? Sehr gut! Die beiden sehen super aus. Na ja, meinen Geschmack treffen die Outfits eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de