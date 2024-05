Meint sie Barry? Sabrina Carpenter plaudert über Liebesleben

Sabrina Carpenter (25) plaudert in einem Interview mit Cosmopolitan offen über ihr Liebesleben. Die Sängerin datet aktuell den Schauspieler Barry Keoghan (31) – zwar nennt sie im Gespräch keinen Namen, verrät aber ihre Ansichten zur Liebe. "Die Beziehungen, in die ich meine Energie stecken will, müssen so interessant oder anregend sein, dass sie mich von den anderen Dingen ablenken, die ich liebe. Also es [die Beziehung] macht Spaß und ist meist ein wenig chaotisch", führt sie aus.

Und was ist ihr bei einem Partner besonders wichtig? "Ich fühle mich von Dingen angezogen, die ich auch bei meinen Freunden gut finde, denn ich möchte mit jemandem zusammen sein, der einer meiner besten Freunde wird", verrät die "Espresso"-Interpretin und ergänzt: "Dabei kommt es viel auf die gegenseitige Energie, den Humor und Aufrichtigkeit an. Ich fühle mich außerdem größtenteils sehr zu Leuten hingezogen, die mit ihren Gefühlen im Reinen sind."

Erste Dating-Gerüchte um Sabrina und Barry kamen im vergangenen Jahr auf. In den vergangenen Monaten wurden die beiden immer wieder turtelnd gesichtet. Der gebürtige Ire feierte Sabrina bei ihrem Coachella-Auftritt in der Menge an – dabei filmte er stolz mit. Auf der diesjährigen Met Gala posierten die beiden schließlich für ihr erstes offizielles Foto, auf dem sie gemeinsam in die Kamera grinsen.

Getty Images Sabrina Carpenter beim Coachella 2024

Getty Images Barry Keoghan auf der Met Gala 2024

