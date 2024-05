Noch nie gezeigte Fotos der Royal-Familie werden ausgestellt

Die Herzen der Royal-Fans werden bei diesen Neuigkeiten höherschlagen: Noch nie gesehene Fotos der britischen Königsfamilie werden schon bald im Buckingham-Palast ausgestellt werden. Unter den Fotos befindet sich auch eines, das gleich vier adlige Damen mit ihren kleinen Kindern zeigt: Queen Elizabeth II. (✝96), ihre Schwester Prinzessin Margaret (✝71), Cousine Prinzessin Alexandra (87) und die Herzogin von Kent lächeln auf dem Schwarz-Weiß-Foto, das The Sun veröffentlichte, in die Kamera. Diesen intimen Schnappschuss, der sich jahrzehntelang in einem privaten Album befand, hat niemand anderes als Lord Snowdon (✝86) aufgenommen. Der Fotograf war rund 18 Jahre mit Margaret verheiratet.

Doch die 150 noch nie gezeigten Fotos beinhalten auch eines von Prinzessin Kate (42), wie sie an ihrem 40. Geburtstag nachdenklich in die Ferne blickt. Aber auch ein Kinderfoto von König Charles (75) und Prinzessin Anne (73) ist unter den Aufnahmen. Auch der Schnappschuss der beiden Geschwister stammt aus der Linse von Lord Snowdon.

Anne gilt als eine der wichtigsten Stützen für den an Krebs erkrankten König Charles. Sie sprang unter anderem bei einer Zeremonie für ihren großen Bruder ein. "Auf Prinzessin Anne kann man sich hundertprozentig verlassen. Sie arbeitet extrem hart", betonte auch die Royal-Expertin Angela Levin im Gespräch mit The Sun.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne und ihr Bruder König Charles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Ausstellung im Buckingham-Palast? Ich würde sie gerne besuchen! Interessiert mich nicht so. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de