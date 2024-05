Hochschwangere Vanessa Hudgens zeigt ihren großen Babybauch

So stylish ist Vanessa Hudgens (35) in ihrer Schwangerschaft unterwegs! Dass die Schauspielerin ein Händchen für Mode hat, bewies sie schon des Öfteren. So begeisterte sie auf der Vanity Fair Oscar Party in einem transparenten, schwarzen Look und setzte dabei ihren Babybauch gekonnt in Szene. Nun erledigt sie ganz entspannt Besorgungen in Los Angeles – in diesem coolen Outfit! Die Beauty trägt einen hautengen Einteiler: Ihre runde Körpermitte ist dabei nicht zu übersehen. Ihre wilde Haarpracht und die schwarze Sonnenbrille machen den Look perfekt.

Was jedoch ebenfalls direkt ins Auge springt: Die High School Musical-Bekanntheit trägt einen durchsichtigen Beutel, in dem blaues und pinkes Garn zu sehen ist. Bedeutet das etwa, dass bald eine Gender-Reveal-Party gefeiert oder sogar die Öffentlichkeit erfahren wird, welches Geschlecht das Baby hat? Denn nur allzu gerne teilt Vanessa ihre Erlebnisse als Schwangere mit ihren Fans auf Social Media.

Zuletzt postete die 35-Jährige Bilder von einer Date-Night mit ihrem Liebsten Cole Tucker (27) auf Instagram. Total happy grinsten sie in die Kamera und zeigten, was für eine tolle Nacht sie gemeinsam hatten. Trotz vorangeschrittener Schwangerschaft ist Vanessa ziemlich fit. Ihr Ehemann scheint sie auch stets zu unterstützen, egal in welcher Lebenslage. Seit Dezember 2023 sind sie verheiratet. Nach rund drei Jahren Beziehung machte der Sportler seiner besseren Hälfte im Februar 2023 einen Antrag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens auf der Oscar-Afterparty, März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Cole Tucker und Vanessa Hudgens

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Look? Einfach klasse! So einfach und trotzdem stylish. Nicht so schön. Da gibt es bessere Umstandsmode. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de