Königin Camillas Ex Andrew Parker Bowles datet Moderatorin!

Süße Liebesnews aus London! Andrew Parker Bowles, der Ex-Mann von Königin Camilla (76), ist verliebt und zwar in die Moderatorin Anne Robinson! Diese bestätigte die Beziehung nun selbst gegenüber Saga Magazine. "Ja. Mit allem, was dazugehört", äußert sich die "The Weakest Link"-Bekanntheit dazu. In der Vergangenheit waren bereits öfter Spekulationen aufgekommen, dass Andrew und Anne ein Paar sein könnten – nun ist die Katze also aus dem Sack!

Bereits 2023 hieß es aus dem Umfeld des Ex-Mannes der britischen Königsgemahlin, dass er seit über einem Jahr heimlich mit Anne zusammen ist. "Sie haben es klugerweise vermieden, zusammen fotografiert zu werden, da sie es beide so lange wie möglich geheim halten wollten", berichtete ein Insider The Sun dazu. Andrew selbst meldete sich zu seiner neuen Beziehung bisher noch nicht.

Andrew war von 1973 bis 1995 mit Camilla verheiratet gewesen. Die beiden haben zusammen zwei Kinder: Laura Lopes (46) und Tom Parker Bowles (49). Bis heute soll das Ex-Ehepaar gut miteinander auskommen. Das wurde auch im vergangenen Jahr deutlich. Als König Charles III. (75) zum neuen Monarchen gekrönt wurde, war auch der britische Offizier eingeladen.

