Königin Camilla und Ex-Mann Andrew zeigen sich sehr vertraut

Am vergangenen Wochenende fanden die King George VI and Queen Elizabeth Stakes auf der Pferderennbahn in Ascot statt. Wie unter anderem Hello! berichtet, zählte auch Königin Camilla (77) zu den Gästen des exklusiven Sportevents, besuchte die Festivitäten diesmal jedoch ohne ihren Gatten König Charles (75). Dafür befand sie sich kurzzeitig in der Gesellschaft eines anderen, nicht unbekannten Herren – es handelt sich um ihren Ex-Mann Andrew Parker Bowles!

Und wie es scheint, verstehen sich die 77-Jährige und der Vater ihrer Kinder Laura (46) und Tom (49) trotz Trennung bis heute bestens. Auf Fotos ist zu sehen, wie die beiden sichtlich erfreut waren, sich zu sehen – denn zur Begrüßung gaben sie sich ein paar liebevolle Küsse auf die Wange, bevor sie sich kurz unterhielten und dabei bis über beide Ohren strahlten.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass Camilla zeigt, dass die Beziehung zu Andrew sehr freundschaftlich ist. Als Charles im Mai vergangenen Jahres zum König gekrönt wurde, stand der Name des 84-Jährigen nämlich mit auf der Gästeliste – und da ließ er es sich natürlich nicht nehmen, seine einstige Partnerin – mit der er bis 1995 verheiratet war – an diesem großen Tag zu unterstützen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Parker Bowls mit seiner Ex-Frau Camilla

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Parker Bowles bei der Krönung von König Charles im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem freundschaftlichen Verhältnis von Camilla und Andrew? Es ist toll, wenn man sich trotz einer Trennung so gut versteht! Ich kann nicht verstehen, warum man sich so vertraut mit seinem Ex-Partner zeigt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de