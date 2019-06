Mit dem Ex zum Royal Ascot? Wie jedes Jahr findet auch in diesem Juni wieder das Pferderennen im englischen Ascot unter der Schirmherrschaft des britischen Königshauses statt. Bei dem Traditionsrennen trifft sich alles, was Rang und Namen hat – so durfte natürlich auch Prinzessin Anne (68), Tochter von Queen Elizabeth II. (93), nicht fehlen. Doch gerade diese dürfte für entgeisterte Gesichter gesorgt haben: Denn bei ihrer Begleitung handelte es sich nicht etwa um Ehemann Timothy Laurence, sondern den Ex von Herzogin Camilla (71): Andrew Parker Bowles.

Doch nicht nur, dass die Prinzessin mit dem ehemaligen Mann der Frau ihres Bruders Prinz Charles (70) zum berühmten Pferderennen erschien, es kommt noch heißer: Laut Express hatten Anne und Andrew Anfang der 70er Jahre eine leidenschaftliche Affäre. 1973 heiratete dann allerdings Camilla Andrew, während die Tochter der Queen ihrem ersten Ehemann Mark Phillips im selben Jahr die Treue schwor. Zu diesem Zeitpunkt soll die Liebelei aber bereits beendet gewesen sein.

Bleibt natürlich die Frage, warum Anne und Andrew ausgerechnet jetzt wieder gemeinsam beim Royal Ascot aufgetaucht sind. Auch hierauf hat das britische Blatt eine Antwort: "Die Sache ist so, sie hatten eine Affäre und sind trotzdem Freunde geblieben." Was die beiden bis heute verbinden soll, ist ihre Liebe zu Pferden.

