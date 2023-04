Charles' Krönung: Camillas Ex-Mann Andrew ist auch dabei!

Auch er wird teilnehmen! Seit 2006 ist Queen Consort Camilla (75) mit König Charles (74) verheiratet. Vor ihm war die Britin jedoch schon einmal verheiratet – und zwar von 1973 bis 1995 mit Andrew Parker Bowles. Aus ihrer Ehe gingen Sohn Tom und Tochter Laura hervor. Am 6. Mai wird Camillas zweiter Mann zum neuen britischen Regenten gekrönt. Die Gästeliste steht inzwischen – und auch Andrews Name taucht darauf wohl auf!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, soll Charles auch Camillas Ex-Gatten zu seiner Krönungszeremonie in der Westminster Abbey eingeladen haben. Während der Feierlichkeiten soll der 83-Jährige aber nicht wie Prinz Harry (38) weiter hinten in der Kirche platziert werden. Stattdessen soll er sogar in den vorderen Reihen Platz nehmen dürfen, wenn auch Camilla die Krone aufgesetzt bekommt.

Warum genau Charles Andrew eingeladen hat, ist nicht bekannt – angeblich soll aber Camilla den Wunsch geäußert haben. Hingegen muss Sarah Ferguson (63) die Feierlichkeiten vor dem Fernseher verfolgen. "Ich bin nicht eingeladen, weil das ein staatlicher Anlass ist. Als Geschiedene kann man nicht beides haben", hatte die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) dazu gegenüber "Good Morning Britain" erklärt.

