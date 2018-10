Bewegte Zeiten liegen hinter Queen Elizabeth II. (92): Die Monarchin musste während ihrer 66 Jahre auf dem Thron auch abgesehen von Prinzessin Dianas (✝36) Tod im Jahr 1997 schlimme Krise durchleben. Ein für sie besonders prägendes Ereignis ist mittlerweile schon 36 Jahre her. Jetzt berichtete ein Wegbegleiter der Königin: Zwischenzeitlich bezeichnete die Queen das Ereignis sogar als das schlimmste in ihrem Leben!

1982 verübte die irische Terrororganisation IRA einen Bombenanschlag in London während einer Militärparade. Diese wurde damals von Andrew Parker Bowles – dem ersten Ehemann von Prinz Charles (69)' Ehefrau Camilla (71) – angeführt. Er selbst überlebte den Anschlag, elf weitere Menschen kamen dabei aber ums Leben. Gegenüber der Zeitung The Express verriet der heute 78-Jährige nun, wie die Queen damals auf das Unglück reagierte: "Sie sagte zu mir, es sei 'der schrecklichste Tag in meinem Leben'."

Lediglich zwei Verdächtige wurden nach der Attacke festgenommen. 1987 wurde Gilbert McNamee zu 25 Jahren Haft verurteilt. Er kam jedoch bereits zwölf Jahre später wieder auf freien Fuß. Im Jahr 2013, also 31 Jahre nach der Tat, wurde noch ein weiterer Mann namens John Downey vor Gericht gestellt. Er wurde jedoch nie verurteilt.

Getty Images Andrew Parker Bowles und Queen Elizabeth II. in Windsor

Anzeige

Getty Images / Chris Jackson Queen Elizabeth II., November 2015

Anzeige

Getty Images Andrew Parker Bowles bei der St George's Kapelle in Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de