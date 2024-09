Königin Camilla strahlt auf Event neben ihrem Ex-Mann Andrew

Königin Camilla (77) und ihr Ex-Mann Andrew Parker Bowles verstehen sich noch immer prächtig. Bei einem seltenen öffentlichen Auftritt strahlen sie zusammen auf einer glanzvollen Party für ihren berühmten Sohn, den Food-Kritiker Tom Parker Bowles (49). Dies beweisen die Bilder, die Mirror vorliegen. Die Frau von König Charles III. (75) trug ein schickes weißes Kleid mit schwarzen Punkten und wurde neben ihrem Ex-Mann bei der Buchvorstellung von Toms neuem Werk "Cooking and The Crown: Royal Recipes From Queen Victoria To King Charles III" fotografiert. Das Buch enthält eine Sammlung königlich inspirierter Rezepte, wie unter anderem Camillas Porridge.

Camilla war 22 Jahre lang mit Andrew verheiratet, bis sich das Paar 1995 scheiden ließ. Offensichtlich hat sie aber bis heute ein freundschaftliches Verhältnis zu ihrem Ex. Die beiden werden als "wie zusammengewachsen" beschrieben und stehen ihren Kindern sehr nahe. Andrew war letztes Jahr sogar bei der Krönung von Camillas jetzigem Ehemann, König Charles, anwesend. Ein Freund von Andrew verriet einst gegenüber Times: "Er arrangiert so viel für sie. Sie essen die ganze Zeit zusammen. Er war immer, und ist es auch heute noch, ein enger Vertrauter von Camilla." Andrew und Charles verbindet ebenfalls eine lange Freundschaft: Sie spielten sogar gemeinsam Polo und Charles ist Pate von Tom.

Vor der Beziehung mit Camilla datete Andrew für kurze Zeit Prinzessin Anne (74). Diese heiratete schließlich Mark Phillips, während Andrew und Camilla zusammenkamen. Trotz ihrer jeweiligen Ehen blieben auch Anne und Andrew miteinander verbunden; er wurde sogar Pate von Annes Tochter Zara Tindall (43). Interessanterweise wurden die beiden Frauen später Schwägerinnen, als Camilla und Charles heirateten. Seit Mai kursieren Berichte, nach denen Andrew nun mit der TV-Moderatorin Anne Robinson liiert sei.

