So steht Tobias Pietrek zu spätem "Love Island VIP"-Einzug

Tobias Pietrek, Influencer und Reality-Sternchen, betrat die Villa von Love Island VIP 2024 als Nachzügler erst in der siebten Folge. In einem exklusiven Interview mit Promiflash gestand er jetzt, dass der späte Einzug für ihn durchaus eine Herausforderung darstellte. "Es war natürlich nicht schön, erst so spät in die Villa einzuziehen", erklärte der gelernte Kraftfahrer. Ihm sei bewusst gewesen, dass sich die Paare zu diesem Zeitpunkt in der Show bereits gefunden und ihre Beziehungen gefestigt hatten. Dennoch wollte er seine Chance nutzen, die Frauen kennenzulernen, um das Beste aus der Situation zu machen.

Obwohl die Karten nicht zu seinen Gunsten lagen, zeigte sich Tobias entschlossen. Auf die Frage, ob es ihm schwergefallen sei, als Granate – wie später einziehende Kandidaten in der Show genannt werden – vielleicht auch ein bestehendes Couple auseinanderzubringen, antwortete er lachend: "Nee, grundsätzlich hätte ich damit gar kein Problem. Dafür bin ich ja auch eine Granate." Doch war das Zeitfenster dafür offenbar zu kurz. "Zwei bis drei Tage früher und das hätte vielleicht anders ausgesehen", erklärte er im Gespräch mit Promiflash.

Tobias ist in der Reality-TV-Welt längst kein Unbekannter mehr und hat bereits Erfahrungen in ähnlichen Formaten gesammelt. Seine Teilnahme an Love Island brachte ihm 2020 erste Bekanntheit ein, besonders durch seine Verwicklungen mit Laura Mania. Ihre Beziehung, die zunächst als vielversprechende Romanze begann, endete in einem hitzigen Konflikt. Diese Spannungen setzten sich fort, als beide 2023 an Ex on the Beach teilnahmen, wo sie erneut aufeinandertrafen – ein Liebes-Comeback blieb, wenig überraschend, aus.

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek im Januar 2024

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek und Laura Mania im März 2022

