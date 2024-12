Diese "Love Island VIP"-Kandidatin hätte Tobi interessiert

Tobias Pietrek mischt die Gruppe bei Love Island VIP seit seinem Einzug in Folge sieben mächtig auf. Allerdings scheint der Ex on the Beach-Star seine Favoritin bereits verpasst zu haben. Im Promiflash-Interview plaudert der Fitnessfanatiker aus: "Ich hätte mich gefreut, Jill Lange noch kennenzulernen. Auch mit ihr hatte ich vorher nie zu tun, habe sie aber als echt coole Socke eingeschätzt und genau das hätte ich gerne herausgefunden." Von den Damen, die zu seinem Einzug noch in der Villa waren, gefielen dem Ex-Freund von Laura Mania nach eigener Aussage Melissa Damilia (29) und Sophie Imelmann (28) am besten.

Seinen Einzug verdankt Tobi Aurelia Lamprecht. Die Influencerin entschied sich in der aktuellen Folge dafür, Danilo Cristilli (28) nach Hause zu schicken, um eine neue Granate kennenzulernen. "Du weißt, ich hab dich echt gerne, aber da ist einfach nichts. Deswegen entscheide ich mich für die Geheimgranate", erklärte die Frankfurterin. Allerdings ist Tobi für sie auch kein komplett neues Gesicht. 2020 nahmen die beiden Realitystars an Love Island teil. Damals flirteten die zwei zwar miteinander, doch der TV-Casanova entschied sich schließlich für Laura.

Jill hätte Tobis Interesse bei "Love Island VIP" gut gebrauchen können. Die Blondine bekam in der ersten Entscheidungszeremonie die meisten Red Flags und musste, nachdem sich Yasin Mohamed (33) gegen sie entschied, die Villa verlassen. Im Gespräch mit Promiflash machte sie im Nachhinein deutlich, dass sie deshalb keinen Groll hegte: "Ich mochte das Format sehr gerne, aber ich kann die anderen Teilnehmer verstehen. Ich habe von Anfang an kommuniziert, dass ich kein richtiges Interesse an den Männern in der Villa hatte."

RTLZWEI / ITV Studios Germany Aurelia Lamprecht, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

Instagram / jill_langee Jill Lange, Realitystar

