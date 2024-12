Fans würden Liebe zwischen Sandra Sicora und Tobi supporten

Und wieder bringen Sandra Sicora (32) und Tobias Pietrek die Gerüchteküche um eine Beziehung zum Brodeln. Vor wenigen Stunden veröffentlichten die Reality-TV-Bekanntheiten einen weiteren Teil eines gemeinsamen Kochvideos auf Instagram, in dem sie sich offensichtlich äußerst gut verstehen. Ob die zwei mehr als nur beste Freunde sind, ließen sie bislang unkommentiert – ihre Fans würden eine Beziehung aber, wie es aussieht, absolut unterstützen. "Ohne euch nahezukommen, ein schönes Paar wärt ihr definitiv", "Ihr seid einfach ein Perfect Match" und "Wieso seid ihr eigentlich kein Paar?", heißt es in den Kommentaren unter dem Video.

Sogar Kollegin Gloria Glumac (32) scheint von dem gemeinsamen Anblick der beiden überzeugt. "Ich shippe euch irgendwie", schreibt die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin. Sandra und Tobi haben das auf jeden Fall zur Kenntnis genommen: Sowohl der Love Island-Star als auch die Ex-Prominent getrennt-Kandidatin reagieren mit zwei Emoticons auf Glorias Kommentar – einer davon ist der Smiley mit herzförmigen Augen.

Daraus, dass sie einander sehr mögen, machen die zwei kein Geheimnis. Zuletzt schwärmte Sandra sogar öffentlich von Tobi. Vor wenigen Wochen ist der Einzug des Fitnessfans bei der diesjährigen Staffel Love Island VIP ausgestrahlt worden. Diesen konnte sich die Ex von Tommy Pedroni (29) nicht entgehen lassen. Sie filmte mit und schwärmte in ihrer Instagram-Story: "Die schönste Granate zieht in die Villa ein." Anschließend teilte sie einen Social-Media-Beitrag von Tobi und schwärmte von seinen "schönen Bildern".

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora und Tobias Pietrek, Juli 2024

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek, Realitystar

