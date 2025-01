"Let's Dance"-Anastasias Ehemann ist auch als Profi dabei

Anastasia Maruster, Profitänzerin aus der beliebten RTL-Show Let's Dance, sorgt in der kommenden Staffel für eine Überraschung. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Sergiu wird sie auf der Tanzfläche stehen – allerdings nicht wie gewohnt als Team. Stattdessen treten die beiden in der 18. Staffel des beliebten Tanzformates das erste Mal gegeneinander an. "Wir freuen uns riesig, euch mitteilen zu können, dass wir dieses Jahr gemeinsam bei 'Let's Dance' dabei sind. [...] Obwohl wir es gewohnt sind, im selben Team zu arbeiten, freuen wir uns auf diese neue Challenge", schrieb Anastasia auf Instagram.

Anastasia feierte selbst erst im vergangenen Jahr ihr Debüt in der Tanzshow. Die Profitänzerin und Comedian Tony Bauer (29) entwickelten sich sogar zum absoluten Favoritenpaar. Kurz vor Folge sieben mussten sie dennoch das Tanzparkett unerwartet verlassen. Der Grund: Tony musste aus gesundheitlichen Gründen das Handtuch werfen. Vergangenes Jahr war Sergiu noch Anastasias und Tonys "größte Unterstützung hinter der Bühne", wie sie in dem Netzbeitrag betonte. Dieses Jahr wird der Rumäne nun selbst Teil des Wettbewerbs.

Privat verbindet Anastasia und Sergiu eine lange gemeinsame Geschichte, nicht nur auf, sondern auch abseits des Parketts. Im Alter von 16 Jahren lernten Anastasia Sergiu kennen und schließlich auch lieben. Im August 2023 stellte Sergiu seiner Liebsten die Frage aller Fragen – und genau ein Jahr später gaben sie sich das Jawort. "Mr. & Mrs. Maruster", schrieb Anastasia unter Schnappschüsse der standesamtlichen Trauung auf Instagram. Damit wäre für einige noch fragende Fans nun auch geklärt, weshalb die Profitänzerin, die ihnen bisher als "Anastasia Stan" bekannt war, nun als "Anastasia Maruster" antritt.

Getty Images Anastasia Maruster und Tony Bauer bei "Let's Dance"

Instagram / stananastasia_ Sergiu und Anastasia Maruster, Profitänzer bei "Let's Dance"

