So stylish genießen Rihanna und A$AP Rocky ihr Dinner-Date!

Rihanna (36) und A$AP Rocky (35) zeigen sich bei einem Dinner-Date stilsicher wie eh und je. Das Traumpaar verbringt einen Abend im italienischen Restaurant Mamo in New York. Die Sängerin rockt dabei einen Look ganz in Schwarz – sie trägt ein langes Kleid, das durch transparenten Stoff ihre Beine sichtbar macht. Dazu kombiniert sie eine geschlossene Lederjacke und eine farblich passende Tasche. Ihr Freund bietet ein farbliches Kontrastprogramm: Er tritt in einem leuchtenden, himmelblauen Anzug auf.

Erst vergangenes Wochenende feierte das Paar in stylishen Outfits den zweiten Geburtstag ihres Sohnes RZA Athelston Mayers. Die vierköpfige Familie überzeugte hier mit einem Denim-Look. Rihanna war in lässiger Baggyjeans und grauer Felljacke unterwegs – ihre drei Jungs Rocky, RZA und Riot zeigten sich stilsicher in passenden Jeanshosen. Die Eltern trugen jeweils eines ihrer Kinder auf dem Arm und präsentierten der Welt damit stolz ihren Nachwuchs – zur Feier des Tages ging es für die Familie in ein Museum.

Das Traumpaar soll derzeit so glücklich wie noch nie sein, plauderte ein Insider im Gespräch mit People aus. "Sie hatten schon immer eine solide Freundschaft, und die Romanze hat das nur noch verstärkt. Für das Paar steht die Familie an erster Stelle", sagte der Informant. Die beiden Musiker waren viele Jahre befreundet, bevor mehr aus ihnen wurde – im Januar 2021 bestätigte der Rapper in einem Interview offiziell die Liebe zu dem Popstar. Im Mai 2022 wurde Sohnemann RZA geboren. Im August 2023 folgte mit Riot Sohn Nummer zwei. Verheiratet sind die beiden bislang allerdings nicht.

Backgrid ASAP Rocky und Rihanna in New York, Mai 2024

ActionPress A$AP Rocky und Rihanna, Musiker

