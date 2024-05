Tiefer Ausschnitt: So elegant strahlt Emma Stone in Cannes

Bei den 77. Internationalen Filmfestspiele von Cannes kommt es auch in diesem Jahr zu einem echten Starauflauf. Für das Festival an der Côte d’Azur schmeißen sich die prominenten Gäste ganz besonders in Schale. Auch die US-amerikanische Schauspielerin Emma Stone (35) wählt zu diesem Anlass ein ganz besonderes Outfit. Die Oscar-Preisträgerin erscheint zur Premiere ihres neuen Films "Kinds of Kindness" in einem maßgeschneiderten, bordeauxroten Paillettenkleid von Louis Vuitton. Ein tiefer V-Ausschnitt sorgt zusätzlich für den besonderen Hingucker. Um den Look perfekt abzurunden, trägt die "Einfach zu haben"-Bekanntheit noch farblich passende Satin-Sandalen.

In dem neuen Kinofilm vom Starregisseur Yorgos Lanthimos spielen neben Emma auch weitere erfolgreiche Schauspieler wie Margaret Qualley (29), Mamoudou Athie (35) oder Hunter Schafer mit. Gemeinsam posieren die Co-Stars glücklich auf dem roten Teppich in Cannes. Während die Frauen sich alle für zauberhafte bunte Kleider entscheiden, wählt der "Black Box"-Star an dem Abend einen klassischen Look. In einem eleganten Anzug mit Fliege strahlt er mit seinen Kolleginnen um die Wette.

Hinter Emma liegen erfolgreiche Wochen. Erst im März dieses Jahres erreichte die 35-Jährige einen großen Meilenstein! Für ihre Darbietung im Kinohit "Poor Things" wurde die junge Mutter mit einem Oscar ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede zeigte sich Emma sichtlich emotional. "Der wichtigste Dank gilt meiner Tochter", machte die Darstellerin mit Tränen in den Augen deutlich. "Ich liebe dich mehr als den ganzen Himmel, mein Mädchen!", richtete die Frau von Dave McCary (38) liebevolle Worte an die kleine Louise (3).

Getty Images Margaret Qualley, Emma Stone, Mamoudou Athie und Hunter Schafer in Cannes

Getty Images Emma Stone bei den Oscars 2024

