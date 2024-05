Chris Pratt findet seine Töchter emotionaler als seinen Sohn

Chris Pratt (44) ist leidenschaftlicher Vater. Mit seiner Ex-Frau Anna Faris (47) bekam der Schauspieler 2012 einen Sohn, den kleinen Jack. Mit seiner jetzigen Partnerin Katherine Schwarzenegger (34) durfte er 2020 und 2022 seine Töchter Lyla Maria und Eloise Christina auf der Welt begrüßen. Zwischen seinen Kids stellt er große Unterschiede fest. "Ich hasse es, aufgrund des Geschlechts zu verallgemeinern, aber meiner Erfahrung nach sind Mädchen emotionaler", erklärt er im Gespräch mit E! News. Dafür wissen seine Töchter ganz genau, was sie tun müssen, um ihren Willen durchzusetzen. "Sie haben mich um den Finger gewickelt. Es ist der Wahnsinn", lacht Chris.

Obwohl alle drei seiner Kinder "knuddelig und kuschelig" sind, brauchen seine Töchter einen sanfteren Umgang als sein Sohn, meint Chris. "Ich schlage sie mit einem Kissen und sie sagen: 'Daddy, das hat meine Gefühle verletzt'", scherzt der Guardians of the Galaxy-Darsteller und fügt hinzu: "Sie hören lieber Geschichten, als dass sie sich prügeln." Ebenso sei die Menge an Planung im Alltag bei seinen Töchtern deutlich höher als bei seinem Sohn. Dennoch habe er durch die Vaterschaft gelernt, wie unterschiedlich doch jedes Kind und dessen Bedürfnisse sind.

Mit Katherine hat Chris die richtige Frau an seiner Seite gefunden. Seit 2018 sind die zwei ein Paar – kennengelernt haben sie sich in der Kirche. "Für mich war es meine eigene Reise, auf der ich eine höhere Macht fand und mich auf sie stützte [...] und ich fühlte mich gerettet. Und kurz darauf habe ich dann die Frau meiner Träume getroffen", schwärmte der "Parks and Recreation"-Star in der "Drew Barrymore Show".

Instagram / prattprattpratt Chris Pratts Kinder am Frühstückstisch, Januar 2024

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

