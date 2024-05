Nicht in Fotostimmung? Rami Malek und Emma Corrin gesichtet

Dass die beiden zusammengehören, ist längst kein Geheimnis mehr: Seit vergangenem Sommer werden Emma Corrin und Rami Malek (43) immer wieder gemeinsam gesichtet. Lange wurde darüber spekuliert, was zwischen dem "Bohemian Rhapsody"-Star und dem 28-jährigen Schauspieltalent läuft. Ein offizielles Statement zu ihrem Beziehungsstatus abzugeben, scheint nach wie vor nicht ihr Plan zu sein. Allerdings zeigen Bilder, die Mail Online vorliegen, die zwei mal wieder zusammen: Emma und Rami wurden an diesem Montag bei einem Einkaufsbummel in London Hampstead gesehen!

Das Paar gibt dabei wie immer ein besonders stimmiges Bild ab! Emma trägt ein schlichtes weißes Tanktop zusammen mit einer eleganten beigefarbenen Anzugshose. Auch Rami scheint es an diesem Tag casual chic zu mögen und kombiniert ein lässiges blaues Hemd mit einer ebenfalls blauen Hose. Sowohl der "James Bond"-Schauspieler als auch der "The Crown"-Star wirken zwar entspannt – trotzdem könnte man den Eindruck bekommen, dass das Paar nicht in Fotostimmung ist. Die beiden Berühmtheiten verstecken sich hinter dunklen Sonnenbrillen. Während Emma ihrdasGesicht vor den Kameras verbirgt, scheint es, als ob der 47-Jährige dem Fotografen einen bösen Blick zuwirft.

Eine Reaktion auf Paparazzi, die bei anderen Promi-Pärchen ganz normal scheinen würde, fällt bei diesem wohl direkt auf: Normalerweise machen ihre gemeinsamen Bilder den Eindruck, dass sie sich sehr gerne zusammen als Paar ablichten lassen. Erst bei den BAFTA Awards im Februar kuschelten Rami und Emma ganz verliebt vor den Fotografen.

Getty Images Emma Corrin und Rami Malek

Aissaoui Nacer / BACKGRID Rami Malek und Emma Corrin im Oktober 2023

