Ohne Hilfe: Cardi B möchte ihre Kids ganz alleine betreuen!

Cardi B (31) und ihr On-off-Partner Offset (32) haben zwei gemeinsame Kinder: Töchterchen Kulture Kiara und Nesthäkchen Wave. Die beiden sind beruflich äußerst erfolgreich, was die Kinderbetreuung nicht immer einfach gestaltet. Dennoch möchte Cardi keine Hilfe von außenstehenden Personen annehmen – auch nicht von ihren Eltern. "Ich habe die Kinder bekommen. Sie kamen aus meiner P*ssy, nicht aus der meiner Mutter. Sie gehören mir", stellt die "I Like It"-Künstlerin im Interview mit Rolling Stone klar. Dennoch gibt sie zu, dass ihre Eltern ihr mit den Kids aushelfen, wenn sie Zeit haben. Des Weiteren sei sie gerade auf der Suche nach einem Kindermädchen.

Die Mutterschaft und ihre Karriere unter einen Hut zu bringen, scheint für die Rapperin eine echte Belastungsprobe zu sein. "Kein Assistent kann das für mich lösen. Kein Ehemann konnte das für mich lösen. Kein Label konnte das für mich lösen", erklärt die 31-Jährige und fügt hinzu: "Niemand konnte lösen, was in meinem Haus vor sich geht. Und was in meinem Haus vor sich geht, ist, dass wir einen Mangel an Betreuung für meine Kinder haben. Ich muss es lösen."

Cardi B ist eine US-amerikanische Musikerin. Sie wuchs in der Bronx auf und arbeitete zunächst als Stripperin. 2015 stand sie dann für das Reality-TV-Format "Love & Hip Hop: New York" vor der Kamera. Jedoch verließ sie die Show, um an ihrer Musikkarriere zu feilen. Ihren Durchbruch erreichte sie mit dem Hit "Bodak Yellow" im Jahr 2017.

Getty Images Offset und Cardi B

Getty Images Cardi B, Musikerin

