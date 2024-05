Sienna Miller und Oli sind verliebt bei Date-Night in Cannes

Sienna Miller (42) und ihr Freund Oli Green genießen eine Date-Night in Cannes – und zeigen sich dabei unglaublich verliebt. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, verlassen die beiden Hand in Hand ihr Hotel in der französischen Stadt am Mittelmeer. Sienna trägt ein atemberaubendes schulterfreies Kleid, zu dem sie ein Paar Riemchenschuhen sowie eine passende Handtasche kombiniert. Oli zeigt sich in braunen Anzug, unter dem er ein weißes Hemd anhat.

Das Paar befindet sich aus einem ganz bestimmten Grund in Frankreich: Sienna promotet ihren neuen Film "Horizon: An American Saga" im Rahmen des Filmfestivals in Cannes. Bei einem Red-Carpet-Auftritt überzeugte der Filmstar mit einem Outfit, das lässige Eleganz ausstrahlte. Sienna trug einen hellen Blazer, eine weite Hose sowie High-Heels mit einer goldenen Spitze. Ihre blonden Haare hatte die 42-jährige zu leichten Wellen gestylt.

Sienna und Oli gehen bereits seit geraumer Zeit gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Monaten durften sich die beiden über gemeinsamen Nachwuchs freuen. Für Sienna ist es bereits das zweite Kind. Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Tom Sturridge durfte sie 2012 bereits eine Tochter namens Marlowe auf der Welt begrüßen.

Getty Images Sienna Miller in Cannes, 2024

Getty Images Oliver Green und Sienna Milller posieren

