So veränderte die Zusammenarbeit Kelly Ripa und Marks Liebe

Kelly Ripa (53) und Mark Consuelos feierten im Mai bereits ihren 28. Jahrestag. Jetzt wagen sie einen weiteren Schritt und arbeiten beruflich zusammen. Die beiden Schauspieler moderieren seit über einem Jahr gemeinsam die amerikanische Talkshow "Live with Kelly and Mark". Dadurch haben sie neue Seiten aneinander kennengelernt, verriet der Riverdale-Star in einem Interview mit E! News: "Ich wusste, wie viel sie arbeitet. Doch als ich es jeden Tag miterlebte, sah ich, wie hart sie eigentlich arbeitet."

Bei ihnen im Alltag sieht es ganz anders als vor der Kamera aus: "Zu Hause sind wir sehr anders, wenn wir zur Arbeit gehen, sehen wir, wie der andere sich schick macht", erzählt Ehefrau Kelly. Daheim laufen sie eher entspannt rum, kleiden sich nicht besonders – vor der Kamera stylen sie sich auf. Ihr Ehemann kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus: "Ich sehe sie jeden Tag im Fernsehen, aber jetzt auch in Realität. Sie sieht immer so gut aus." Der morgendliche Ablauf im Hause sieht immer sehr unterschiedlich aus, das Ehepaar sieht sich dabei kaum, da sie sich um ihren Nachwuchs kümmern. Gemeinsam haben Kelly und Mark drei erwachsene Kinder: Michael, Lola und Joaquin.

Ihre Liebe hat sich durch die Zusammenarbeit gestärkt, doch schon vorher war sie sehr geborgen laut Kelly: "Eine gute Ehe kommt von innen, da ist es egal, in welcher Branche man tätig ist." Sie gelten als Traumpaar, doch während ihrer Ehe gab es auch mal Probleme, besonders am Anfang der gemeinsamen Zeit – Kelly hatte mit seiner Eifersucht zu kämpfen. Das hat sich aber schnell gelegt und nun sind die beiden glücklich über 28 Jahre verheiratet.

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Ehemann Mark Consuelos in ihrer gemeinsamen Talk-Show "Live with Kelly and Mark"

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass die Zusammenarbeit die Ehe verändert hat? So etwas beeinflusst auf jeden Fall! Ich denke eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de