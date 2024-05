XXL-Cast: Das sind die 20 "Bauer sucht Frau"-Singles 2024

In diesem Jahr wollen sich bei Bauer sucht Frau so viele Singles verlieben wie noch nie! Das beliebte Flirt-Format mit Inka Bause (55) feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Deswegen sind gleich 20 Kandidaten am Start. Drei davon wurden schon vorab bekannt gegeben – Saskia, Max und Heiner. Doch auch Franz möchte endlich seine bessere Hälfte finden. Der Milchviehhalter ist seit zwei Jahren Single und will eine Familie gründen. In seinem selbst gebauten Haus gibt es bereits zwei Kinderzimmer. "Weil ich mir das ganz gut vorstellen kann, irgendwann Kinder zu haben", erzählt der 25-Jährige bei "Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern". Aber auch der 30-jährige Bio-Bauer Simon aus Unterfranken sowie der Milchviehhalter Yannik aus Baden-Württemberg können sich mit der passenden Partnerin Nachwuchs vorstellen. Letzterer ist nach dem 22-jährigen Paul mit der jüngste Kandidat der Staffel.

Neben Saskia sind aber auch ein paar weitere Ladys am Start. Die Ponybesitzerin Jennifer geht schon seit zehn Jahren allein durchs Leben und hat aus einer vorigen Beziehung bereits eine Tochter. Chiara Maria kennt sich ebenfalls mit Pferden aus und weiß genau, was sie will. "Eine starke Schulter fehlt mir, Kuscheln fehlt mir", erzählt die 24-jährige Pferdetrainerin. Ihr Traummann dürfte gerne eine sportliche Figur und Muskeln haben. Irgendwann möchte sie auch heiraten und Kinder kriegen. Dieses Ziel hat auch der Münsterländer Andreas. So stellt er sich seine Mrs. Right vor: "Meine Traumfrau sollte offen sein, viel Humor haben, gerne feiern gehen und das Leben nicht zu ernst nehmen, das tue ich auch nicht."

Andre aus dem Friesland hatte bisher noch kein Glück in Beziehungen und wurde von seiner Ex enttäuscht – jetzt hofft er auf die große Liebe. Auch der 29-jährige Mutterkuhhalter Marcel findet: "Ein Leben ohne Liebe ist nicht schön." Elko war 25 Jahre mit seiner Ex-Partnerin zusammen und hat mir ihr sogar zwei Kinder. Wenn seine neue Partnerin ebenfalls Nachwuchs hätte, würde der Schweinebauer das sehr begrüßen. Außerdem sollte seine Auserwählte ehrlich, hilfsbereit und treu sein. Auch Manfred ist bereits Vater und hat kein Problem damit, wenn seine Bewerberin schon Mutter ist. Der 38-jährige Berufsschullehrer und Bio-Milchviehhalter hat eine zweijährige Tochter. Martin sieht das ähnlich. Außerdem wünscht sich der Acker- und Weinbauer aus Rheinhessen eine Frau, die aktiv ist und fest im Leben steht.

Mit Hubert geht sogar ein internationaler Farmer an den Start. Der 38-Jährige lebt in Norditalien und führt seinen Betrieb bereits in der 21. Generation. Marvin sorgt hingegen wohl für die skurrilsten Tiere auf seinem Hof. Der Regierungsbeschäftigte beim Land Nordrhein-Westfalen hält unter anderem fünf Großkamele, neun Alpakas und zwei Lamas. Mit Michael geht es wiederum hoch hinaus. Der 46-jährige Damwild-Züchter und Schafherdenbesitzer ist stolze 1,99 Meter groß. Wenn alles passt, kann er sich auch Nachwuchs vorstellen: "Kinder wären was ganz Schönes. Das wäre mein größter Traum, eine eigene Familie zu haben." Darüber hinaus möchte Heino in der Datingshow keine Frau, sondern einen Mann finden. Der 50-jährige Milchbauer sucht jemanden mit Humor und guten Nerven. Konrad meint, er hätte eine "Tiermacke" – seine Partnerin sollte das akzeptieren und ehrlich, offen sowie humorvoll sein.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL Saskia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin 2024

Anzeige Anzeige

RTL Heiner, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidat Max

Anzeige Anzeige

Auf welchen Kandidaten freut ihr euch am meisten? Max Heiner Andre Andreas Chiara Maria Elko Franz Hubert Heino Jennifer Konrad Manfred Marcel Martin Marvin Saskia Michael Paul Yannik Simon Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de