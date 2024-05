Kinder heimlich gefilmt: Laura Maria Rypa ist fassungslos!

Laura Maria Rypa (28) ist enttäuscht! Am Wochenende machte die Influencerin zusammen mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (31), dem gemeinsamen Sohn Leano sowie Pietros Sohn Alessio (8) einen Familienausflug in den Affenpark. Doch statt die unbeschwerte Zeit zu viert genießen zu können, mussten sie die Familienaktivität sogar abbrechen und nach Hause fahren. Der Grund: Wildfremde Leute fingen an, ohne das Einverständnis von Laura und Pietro Bilder und Videos von den Kids zu machen. Von dem Vorfall berichtet die Beauty wutentbrannt in ihrer Instagram-Story: "Es ist völlig okay, wenn man auf uns zukommt und nach Fotos fragt [...]. Aber heimlich Fotos und Videos von den Kindern zu machen ist für mich ein absolutes No-Go und das lasse ich so nicht stehen."

Dass die Unbekannten durch die Filmaufnahmen die Grenzen der werdenden Zweifachmama überschritten haben, stimmt sie traurig und wütend zugleich: "Wir halten unsere Kinder bewusst aus der Öffentlichkeit raus und dann gibt es Leute, die unsere Kinder filmen. Wieso? Was bringt das jemandem?" Im Netz richtet sie einen dringenden Appell an die Fremden, die mal eben zu Paparazzi wurden: "An die, die gefilmt haben: Bitte löscht die Fotos und Videos einfach. Sollten diese irgendwo in den sozialen Medien landen, werden wir rechtliche Schritte gehen müssen."

Schon einmal sah sich Laura mit einer ähnlichen Situation konfrontiert. "Wir hatten den Fall damals schon, als Leano zur Welt kam und alles von ihm verbreitet wurde", erklärt sie auf der Social-Media-Plattform. Der Übeltäter konnte damals ausfindig gemacht werden. Bereits zu diesem Zeitpunkt machte die Influencerin klar, dass sie die Privatsphäre ihres Sohnes schützen und nicht sein Gesicht im Internet präsentieren möchte. In ihrem Statement im Netz bittet sie erneut, diesen Wunsch zu akzeptieren.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

