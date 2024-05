Nach unschöner Scheidung: Dating überfordert Sophie Turner

Nach der Scheidung von Joe Jonas (34) ist Sophie Turner (28) zurück im Dating-Spiel. Doch wie ergeht es der Game Of Thrones-Darstellerin damit, nachdem sie so viele Jahre in festen Händen war? Im Interview mit Vogue gibt Sophie einen Einblick in ihre aktuelle Gefühlslage: "Ich meine, es ist seltsam, wenn man so jung heiratet. Es ist, als ob man nie wirklich lernt, wie man sich verabredet. Es ist also alles sehr neu für mich."

Sophie begann mit Joe auszugehen, als sie gerade einmal 19 Jahre jung war. Im Jahr 2019 – sie war damals 24 Jahre alt – gaben sich die beiden das Jawort. Bis zu ihrer Trennung im September des vergangenen Jahres verbrachte Sophie den Großteil ihrer 20er mit demselben Mann. Die Schauspielerin hatte also nie die Möglichkeit, viel Dating-Erfahrung zu sammeln. Trotzdem scheint Sophie ihre neugewonnene Freiheit zu genießen. "Ich habe Spaß am Dating. Es ist sehr lustig", freute sich die Britin.

Sophie lässt jedenfalls nichts anbrennen: Sie datet schon einige Zeit den britischen Aristokraten Peregrine Pearson. Seit der Trennung von Joe wurde sie schon mehrfach mit dem Adeligen gesichtet. Im Januar löste die X-Men-Darstellerin erste Pärchen-Gerüchte aus, als sie ein Foto aus einem gemeinsamen Skiurlaub auf Instagram postete. Mittlerweile zeigen sich die frisch Verliebten auch schon zusammen in der Öffentlichkeit. Seit Sophie und Peregrine Seite an Seite in Paris gesehen wurden, hält das junge Paar seine Beziehung allerdings von der Öffentlichkeit fern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner mit Peregrine Pearson und Freunden

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr Sophies Entscheidung, direkt wieder jemanden zu daten, überstürzt? Gar nicht, sie hat ja auch einiges nachzuholen. Etwas mehr Zeit hätte sie sich schon lassen können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de