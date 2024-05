Schlimme Zeit: Sophie Turner spricht über Scheidung von Joe

Die vergangenen Monate waren schwer für Sophie Turner (28). Im September 2023 trennten sich die Schauspielerin und ihr jetziger Ex-Mann Joe Jonas (34) – und begannen eine Zeit voller Rechtsstreite und Sticheleien. Während ihrer sehr öffentlichen Scheidung verbreiteten die amerikanischen Medien gemeine Gerüchte über die Game of Thrones-Darstellerin. In einem aktuellen Interview mit der britischen Vogue reflektiert Sophie nun die damalige Zeit. "Das waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Ich kann meine eigenen Gefühle nicht besonders gut verarbeiten. Ich schließe sie weg und dann verwandeln sie sich in echte Depressionen und Ängste", erinnert sie sich.

Bei dem Rosenkrieg zwischen Joe und Sophie ging es vor allem um das Sorgerecht der Kinder. Ende des vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin ihren Ex sogar wegen Kindesentführung angeklagt! Er behielt die Reisepässe der Kids, weswegen sie nicht zu ihrer Mutter nach Großbritannien reisen konnten. Anfang Januar dieses Jahres zog Sophie die Klage zurück. Die Fans der Schauspielerin standen damals hundertprozentig hinter ihrem Idol. "Wenn mir so etwas vor zehn Jahren passiert wäre, glaube ich nicht, dass ich die gleiche Unterstützung bekommen hätte. Ich habe einfach das Glück, in einer Zeit zu leben, in der die Menschen aufgeschlossen sind", meint Sophie noch.

Allerdings scheint sich nun vieles noch zum Guten zu wenden. Zumindest in Sachen Liebe geht es für Sophie endlich wieder bergauf: Die Schauspielerin bändelt schon seit einigen Monaten mit dem Adligen Peregrine Pearson an! Im Januar dieses Jahres teilte Sophie das erste gemeinsame Foto der beiden auf Instagram – Wochen später wurden die beiden zusammen in Paris gesehen! Seitdem halten sie ihre junge Liebe allerdings aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Sophie Turner bei der Paris Fashion Week, März 2023

Instagram / sophiet Sophie Turner mit Peregrine Pearson und Freunden

