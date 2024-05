Vorbildlich: Königin Camilla verzichtet auf neue Pelze!

Ab sofort kommen bei Königin Camilla (76) keine neuen Kleidungsstücke aus Pelz mehr in den Kleiderschrank! In der Vergangenheit geriet sie immer wieder in die Kritik, da sie bei Veranstaltungen mit Pelzkleidung erschien. Doch dem setzt sie nun ein Ende: Wie die Institution jetzt selbst verkündet, habe Camilla einen Brief an die Organisation People for the Ethical Treatment of Animals geschrieben, in dem sie ihre Entscheidung verkündet. Die PETA-Gründerin Ingrid Newkirk freut sich über diese Nachricht, wie sie zudem in der Mitteilung erklärt: "Ich werde mit einem Glas feinsten Rotweins auf Königin Camilla anstoßen, weil sie eine wahre Königin ist und sich an die Seite der 95 Prozent der Briten stellt, die sich ebenfalls weigern, Tierpelz zu tragen."

Der Buckingham Palace legt einen besonderen Fokus auf den Verzicht auf tierische Produkte. Seit der Thronbesteigung von König Charles (75) gab es eine Reihe von umweltfreundlichen Änderungen. Bereits bei der Tradition am Krönungstag gab es eine wichtige Anpassung: Das Öl, mit dem der König gesalbt wird, war statt aus tierischen Inhaltsstoffen aus Oliven hergestellt. Damit brach Charles eine jahrhundertealte Tradition – aus Liebe zu den Tieren. Auch die traditionelle Krönungsrolle, auf der alles handschriftlich dokumentiert wird, war das erste Mal aus Papier – und nicht aus Tierhaut.

Mit ihren Entscheidungen treten Charles und seine Frau Camilla in die Fußstapfen der verstorbenen Queen (✝96). 2019 erschien das Buch "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" ihrer ehemaligen Ankleiderin, die veröffentlichte, dass Elizabeth in Zukunft nur noch Kunstpelz tragen würde. Auch die bisherigen Nerzbesätze in ihren Mänteln wurden entfernt, wie der britische Palast bestätigte. Doch bei königlichen Anlässen wurde weiterhin Echtpelz getragen, da dieser bei historischen Zeremonialgewändern verwendet wird.

Getty Images Königin Camilla und König Charles im Juni 2023

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla im Juni 2021

