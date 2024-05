Wegen Ehekrise? J.Lo spricht über die Bedeutung von Familie

Die Gerüchteküche rund um Jennifer Lopez (54) ist aktuell am Brodeln: Viele fragen sich, wie es um die Beziehung zwischen ihr und ihrem Ehemann Ben Affleck (51) steht. Am Montag zeigte sich die 54-Jährige nun bestens gelaunt auf der Premiere ihres neuen Films "Atlas" in Los Angeles. Die Schauspielerin ließ sich sogar ein kleines Statement entlocken. "Eine Sache, auf die man sich immer verlassen kann, ist die Familie", verriet sie im Interview mit Entertainment Tonight. Ansonsten schien es, als wolle sie diesen Abend nicht von dem allgegenwärtigen Thema bestimmen lassen: Stattdessen plauderte J.Lo zusammen mit ihren Schauspielkollegen Sterling K. Brown (48) und Simu Liu (35) ausgelassen über den neuen Streifen.

"Wer hätte gedacht, dass ich einmal ein Actionheld sein würde?", freute sich Jennifer und erzählte, wie stolz sie auf den Film sei. Dazu hat sie auch allen Grund: Zum einen spielt sie darin die Hauptrolle und verkörpert eine geniale Datenanalystin in der Zukunft, zum anderen hat die "Let's Get Loud"-Interpretin den Actionfilm mit ihrer eigenen Firma, Nuyorican Productions, selbst koproduziert. "Atlas" sei aber aktuell nicht ihr einziges Projekt. J.Lo verriet, dass in den nächsten Monaten viele spannende Vorhaben auf sie warten. Neben einigen Filmen, in denen sie im nächsten Jahr zu sehen sein wird, stehe im Sommer auch eine Konzert-Tour durch die USA für sie an.

Allen Anschein nach genoss die Sängerin den Abend mit ihren Filmkollegen in vollen Zügen. Falls sie sich lieber ihren Ehemann an ihrer Seite gewünscht hätte, ließ sie sich das jedenfalls nicht anmerken. Von Ben Affleck fehlte auf dem roten Teppich jede Spur. Und das, obwohl der Batman-Darsteller aktuell eigentlich in der Stadt sein sollte: Erst einen Tag zuvor wurde das Ehepaar nach langer Zeit mal wieder zusammen gesichtet, wie sie den Sonntag miteinander in Los Angeles verbrachten.

Getty Images Simu Liu, Jennifer Lopez und Sterling K. Brown auf der Premiere zum Film "Atlas" in Los Angeles

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Mai 2024

