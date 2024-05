Aggressiv im Verkehr: Strafbefehl gegen TV-Bauer Andreas!

Vergangene Woche sorgte Andreas Degenhardt für viel Wirbel bei Bauer sucht Frau International: Der Kakao-Farmer gab vor, sich bei der Kuppelshow verlieben zu wollen – doch das war alles nur geschwindelt! Der Bauer gestand, verheiratet zu sein – durch seine Teilnahme habe er lediglich auf soziale Projekte in Guatemala aufmerksam machen wollen. Nun kommt ans Licht: In Andreas steckt noch viel mehr kriminelle Energie als bisher angenommen: Wie Bild enthüllt, kassierte der Schummel-Bauer einen Strafbefehl wegen Nötigung im Straßenverkehr!

Laut dem Blatt soll Andreas im November 2022 mit einem Volvo in Dortmund unterwegs gewesen sein und an einer roten Ampel gehalten haben. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr die TV-Persönlichkeit aber nicht gleich los – ein verärgerter Autofahrer soll daraufhin gehupt haben. Extra langsam habe der 63-Jährige dann sein Auto in Gang gesetzt. Als ihn der andere Autofahrer daraufhin überholen wollte, soll der Kakao-Liebhaber beschleunigt haben. Wenig später soll er seinen Wagen sogar quer auf die Fahrbahn gestellt haben, um den Wagenlenker zu behindern. Dieser erstattete daraufhin Anzeige gegen den Verkehrsrowdy. Andreas' Strafe: 20 Tagessätze von je 40 Euro – er muss also insgesamt 800 Euro blechen.

Weil Andreas den Strafbefehl bisher nicht beglich, ist er derzeit sogar zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Gegenüber Bild äußerte sich der ehemalige "Bauer sucht Frau International"-Kandidat gelassen: "Mein Anwalt hat mir gesagt, es gebe noch kein rechtskräftiges Urteil. Wenn ich wieder nach Deutschland komme, werde ich die Strafe bezahlen."

RTL / Maria Heymer "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Andreas aus Guatemala

Instagram / andreas_bsf_international_2024 Andreas Degenhardt, ehemaliger "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

