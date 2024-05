Anstrengende Schwangerschaft: Justine Dippl kann nicht mehr!

Für Justine Dippl heißt es Endspurt – bald bekommt die Reality-TV-Teilnehmerin ihr zweites Baby! Doch die Schwangerschaft entpuppt sich so langsam als eine echte Belastungsprobe. "Ich kann nicht mehr", gesteht die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin auf Instagram und fügt lachend hinzu: "Ich kriege so viele Nachrichten, in denen viele schreiben: 'Boah, ich hab das Gefühl, du bist seit zwei Jahren schwanger.' Ja, ich auch!" Sie sei nun in der 35. Schwangerschaftswoche angekommen. "Ich zähle schon die Stunden. Ich will endlich, dass er da ist", seufzt Justine.

Auch ihr Alltag werde nach und nach immer beschwerlicher, erklärt die Zweifach-Mama in spe. "Ich wiege mittlerweile 88 Kilogramm, könnt ihr euch das vorstellen?", meint Justine. Sie bekomme zudem kaum erholsamen Schlaf und wache ständig wieder auf. Doch damit noch nicht genug: "Ich habe auch echt übelste Stimmungsschwankungen im Moment, ich bin echt angefressen an vielen Stellen." Von ihrem Ehemann Arben Zekic und ihrer Mutter erhalte sie jedoch jede Menge Unterstützung, für die sie sehr dankbar sei.

Die zweite Schwangerschaft fiel Justine von Anfang an nicht leicht – zu Beginn hatte sie besonders mit Übelkeit zu kämpfen! "Mir geht es so elendig. Ich bin wirklich keine Memme, aber dieses dauerhafte Übelkeitsgefühl geht mir mittlerweile an die Substanz. Vor allem kann ich nichts essen oder trinken. Es bleibt nichts in mir", klagte die Ex-Frau von Joey Heindle (31) damals in den sozialen Medien.

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Justine die Schwangerschaft endlich hinter sich wissen will? Ja, total! Das ist bestimmt anstrengend. Sie sollte trotzdem versuchen, die Zeit ein wenig zu genießen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de