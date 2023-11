"So elendig": Schwangere Justine Dippl hat fiese Übelkeit!

Justine Dippl macht auch kein Geheimnis aus den weniger schönen Momenten! Die Beauty und ihr Liebster Arben Zekic machten vor wenigen Tagen eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik: Das ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Paar erwartet im Moment zum zweiten Mal Nachwuchs. Im Netz hält die Ex von Joey Heindle (30) ihre Fans mit Updates zu ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Gerade wird Justine allerdings von einer fiesen Übelkeit geplagt!

"Mir geht es so elendig", beschwert sich die Zweifach-Mama in spe jetzt in ihrer Instagram-Story. Neben Kreislaufproblemen habe sie auch mit starker Übelkeit zu kämpfen. "Ich bin wirklich keine Memme, aber dieses dauerhafte Übelkeitsgefühl geht mir mittlerweile an die Substanz. Vor allem kann ich nichts essen oder trinken. Es bleibt nichts in mir", betont sie. Sie habe zwar bereits Tabletten eingenommen, doch diese hälfen nicht.

Im Jahr 2022 bekam das Paar sein erstes Kind – eine kleine Tochter. Ob sich ihr Schatz jetzt auf eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder freuen darf, verrieten Justine und Arben bislang aber noch nicht.

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic im November 2022

