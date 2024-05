Ist das die angebliche Freundin von "Ex on the Beach"-Ryan?

Bereits in der dritten Folge von Ex on the Beach musste Ryan Wöhrl die Villa verlassen. Warum er schon so früh gehen musste, wurde in der Folge nicht weiter thematisiert. Einige Fans vermuteten, dass der Exit des Sunnyboys mit einer Dame zu tun hatte. Laut ihnen sei der einstige Are You The One?-Kandidat bereits während der Dreharbeiten in einer Beziehung gewesen – und sie haben sogar eine Vermutung, um wen es sich handeln könnte. Unter dem Promiflash-Beitrag zu Ryans Exit meint eine Followerin zu wissen: "Hä, ich dachte, es ist offiziell, dass er mit Linuschka zusammen ist? Die beiden haben doch erst vor kurzem zusammen Storys in Fuerteventura gepostet!"

Nicht nur die Story-Beiträge aus Fuerteventura, von der die Userin im Netz spricht, weisen darauf hin, dass zwischen Ryan und Linuschka etwas laufen könnte. Sowohl der Realitystar als auch die Blondine zeigten sich in ihrer Instagram-Story mit dem gleichen Hund, der auf den Schnappschüssen einen unverkennbaren Strickpullover trägt. Linuschka schreibt unter ihrer Story: "Heute mal mit der Bahn nach München." Ob das ein Zufall ist? Schließlich wohnt Ryan in der bayerischen Landeshauptstadt. Offiziell haben die beiden sich noch nicht zu der angeblichen Beziehung geäußert.

Neben den Mutmaßungen der Fans feuerte ein Video im Netz die Gerüchte um Ryans angebliche Beziehung heftig an. In dem Clip wurde nach Sina Elisas Wunsch, den Kontakt zu ihrem Ex Ryan nach der Show wieder zu intensivieren, die Stimme des Sendungskommentators eingeblendet. Die Aussage der Beauty kommentierte er voller Ironie mit: "Findet seine Freundin bestimmt auch eine Superidee..."

Instagram / linuschka Linuschka mit einem Hund auf dem Schoß

RTL Ryan Wöhrl, "Ex on the Beach"-Kandidat

