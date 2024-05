Nach "Unter uns"-Gastrolle: Hat Leyla Lahouar Bock auf mehr?

Leyla Lahouar (28) durfte zuletzt den nächsten großen Schritt für eine erfolgreiche TV-Karriere machen: Der Realitystar feierte sein Schauspieldebüt mit einer Gastrolle in der erfolgreichen Serie Unter uns. Geschauspielert habe sie zuvor noch nie, "außer wenn ich krank gemacht habe", gibt Leyla amüsiert im Interview mit RTL zu. Außerdem verrät sie: "Ich finde das schon spannend, [...] was mit Schauspiel zu machen. Ich würde mal sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen Blut geleckt und schauen wir mal, wo die Reise so hinführt." Doch die Fans der ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmerin müssen sich keine Sorgen machen. "Aber mein Reality würde ich jetzt trotzdem nicht an den Nagel hängen, weil ich liebe das auch", gibt Leyla zu verstehen.

In der Vorabendserie schlüpfte die Ex-Bachelor-Kandidatin in die Rolle der wohlhabenden Fitnessstudio-Besucherin Julia Winkels. Vor ihrem großen Schauspielmoment versicherte Leyla im Interview mit dem Sender: "Die Rolle passt wie die Faust aufs Auge. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich Julia Winkels authentisch spielen kann. Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, mich in Aktion zu erleben." In ihrer Kindheit habe sie "Unter uns" immer gemeinsam mit ihrer Mama geschaut. Dass sie nun selbst kurzzeitig ein Teil davon sein durfte, konnte sie nur schwer realisieren.

Vor der Ausstrahlung der "Unter uns"-Folge mit Leyla war die Beauty nur in verschiedenen Trash-TV-Formaten zu sehen. Ihre Reality-Karriere begann mit "Ex on the Beach", ging über in die 13. Staffel von "Der Bachelor" bis hin zum großen Format im australischen Dschungel. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" belegte Leyla den zweiten Platz. Außerdem traf sie dort auf ihre große Liebe Mike Heiter (32) – die beiden sind nun seit mehreren Monaten ein Paar.

Anzeige Anzeige

RTL Leyla Lahouar, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / laylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Leyla wird bald in einer weiteren deutschen Serie zu sehen sein? Ja, ich kann mir das richtig gut bei ihr vorstellen! Nee, ich glaube, jetzt kommt irgendwann erst mal wieder ein Trash-Format mit ihr. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de