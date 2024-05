Trotz Missbrauch: So denkt Drake Bell über "Drake & Josh"

Vor kurzem erschien die Dokumentation "Quiet On Set: The Darker Side Of Kids TV", in der mehrere ehemalige Kinder-Stars über Missbrauch am Nickelodeon-Set erzählen. Auch Drake Bell (37), der von 2004 bis 2007 bei "Drake & Josh" mitspielte, erzählt dort: Er wurde von Brian Peck, dem Dialogtrainer des Sets, mehrfach missbraucht. Trotz seiner traumatischen Erfahrungen erzählt er nun im Interview mit Access Hollywood, dass er auch schöne Erinnerungen an die Serie hat – vor allem mit seinem Co-Star Josh Peck (37): "Immer wenn ich zurückkehre und zurückblicke – fragen mich Leute: 'Kannst du Drake & Josh anschauen?' Und ich gucke es mit Glück und Freude an."

Drake erzählt von einem bestimmten Moment, als er und Josh Peck bei "The Amanda Show" zum ersten Mal einen Sketch miteinander gedreht haben: "Ich erinnere mich so gerne daran, wie ich diese Szene zum ersten Mal gemacht habe und wie ich ihn ansah, wie er improvisierte und sein komödiantisches Timing so brillant war, und ich weiß noch, wie ich ihn ansah und dachte: 'Oh, du willst mich wohl verarschen.'" Weiter meint der "Oppenheimer"-Darsteller: "Ich schaute ihn an und alles wurde still. Ich sehe diesen Typen an und denke: 'Du bist mein Jerry Lewis. Du bist mein Lou Costello. Ach du meine Güte. [...] Habe ich das manifestiert?'"

Die ehemaligen Co-Stars haben seit dem Ende der Serie zwar nicht mehr zusammen vor der Kamera gestanden, trotzdem sind sie immer noch in gutem Kontakt miteinander. Nachdem ans Licht gekommen war, was Brian Peck Drake angetan hatte, schrieb Josh seinem Schauspielkollegen privat an und war für ihn da. In seiner Instagram-Story postete er dazu: "Ich habe mich privat an Drake gewandt, aber ich möchte auch alle anderen Überlebenden unterstützen, die mutig genug waren, ihre Geschichten von emotionalem und körperlichem Missbrauch am Set von Nickelodeon mit der Welt zu teilen."

Frazer Harrison/GettyImages Schauspieler Drake Bell und Josh Peck

Getty Images Josh Peck, Schauspieler

