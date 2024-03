Nickelodeon-Eklat: Josh Peck bricht endlich sein Schweigen!

Seit wenigen Tagen ist die Dokumentation "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" in den USA abrufbar. Darin schildert vorrangig Drake Bell (37), dass er in seinen Jahren als Kinderstar bei dem Fernsehsender Nickelodeon sexuell missbraucht worden sei. Zusammen mit Josh Peck (37) hatte er jahrelang die Hauptrolle in der Show "Drake & Josh" verkörpert. Nun meldet dieser sich zu den aktuellen Geschehnissen – und macht deutlich: Er ist für seinen Kollegen da! "Ich habe 'Quiet on Set' beendet und ein paar Tage gebraucht, um alles zu verarbeiten. Ich habe mich privat an Drake gewandt, aber ich möchte auch alle anderen Überlebenden unterstützen, die mutig genug waren, ihre Geschichten von emotionalem und körperlichem Missbrauch am Set von Nickelodeon mit der Welt zu teilen", erklärt der Schauspieler in seiner Instagram-Story.

Drakes Fans hatten sich bereits gewundert, warum Josh sich bisher noch nicht zu dem Thema äußerte. Doch merklich brauchte dieser einfach Zeit, um die schlimmen Enthüllungen zu begreifen. Über sein Statement dürften seine und auch die Unterstützer seines ehemaligen Serien-Bruders nun mehr als froh sein. "Kinder sollten geschützt werden. Es ist unglaublich schwierig, dies öffentlich zu durchleben, aber ich hoffe, dass es Heilung für die Opfer und ihre Familien sowie notwendige Veränderungen in unserer Branche bringen kann", erklärt der zweifache Vater abschließend.

Zuvor hatte Drake seinen Kollegen in Schutz genommen und zudem bestätigt, dass dieser sich bereits bei ihm gemeldet hatte. "Er hat sich bei mir gemeldet, um mit mir zu reden und mir zu helfen, das zu verarbeiten. Es war wirklich sehr nett", berichtete der 37-Jährige seinen Fans. In der Dokumentation hatte Drake erklärt, während seiner Nickelodeon-Zeit sexuell missbraucht worden zu sein – bei dem Beschuldigten soll es sich um Brian Peck handeln, seinen damaligen Sprechtrainer, wie Deadline berichtete.

Drake Bell und Josh Peck im April 2003

Drake Bell, März 2019

