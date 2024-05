Wegen des Casts? "Sing meinen Song" fällt bei Fans durch!

Derzeit flimmert die elfte Staffel von Sing meinen Song über die Fernsehbildschirme – den Einschaltquoten nach zu urteilen, kommt die Show in diesem Jahr nur mäßig bei den Zuschauern an. Promiflash stellte daher die Frage in den Raum, ob die Zuschauer womöglich das Interesse an der Sendung verloren haben könnten. Unter einem Beitrag im Netz stimmen die Leser dieser These größtenteils zu – und scheinen sich sogar einig zu sein, woran das liegen könnte. "Ich kenne die Hälfte leider nicht, somit auch nicht deren Lieder und dann hat mir das Zuschauen keinen Spaß gemacht", lautet nur einer der unzähligen Kommentare unter dem Promiflash-Post. Ein anderer Nutzer schließt sich dieser Meinung an: "Die Sendung ist grundsätzlich toll, aber diesmal reißt mich keiner so richtig vom Hocker."

Nicht nur die Teilnehmer können in diesem Jahr anscheinend nicht überzeugen. Auch die Stimmung innerhalb des Casts wird von den Fans unter dem Netzbeitrag negativ bewertet: "Die Zusammensetzung dieses Casts passt einfach nicht und die Chemie untereinander passt auch nicht. Anders als in den letzten Jahren." Diese Beobachtung teilt ein weiterer Follower und meint: "Finde auch, dass die Stimmung im Cast diesmal nicht ganz so herzlich ist wie sonst."

Zwischen all der Kritik finden sich nur wenige positive Kommentare wie "Ich finde die Staffel super" oder "Mir gefällt's" unter dem Social-Media-Beitrag. Das Stimmungsbild unter dem Netzbeitrag bestätigt sich auch durch die Promiflash-Umfrageergebnisse [Stand 22. Mai, 16:50 Uhr]. 759 von 1.027 Lesern (73,9 Prozent) finden das diesjährige TV-Tauschkonzert nicht überzeugend und verfolgen es daher nicht im Fernsehen. Lediglich 268 Leser und somit 26,1 Prozent lassen sich die aktuelle "Sing meinen Song"-Staffel nicht entgehen.

RTL Stefanie Kloß und Clueso bei "Sing meinen Song"

VOX Johannes Oerding bei "Sing meinen Song" 2023

