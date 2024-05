"Bauer sucht Frau"-Jörg ist geschieden und neu verliebt!

Bei Jörg und Vanessa ist endgültig alles aus und vorbei! 2016 hatten sich der Teilzeitbauer und die gelernte Restaurantfachfrau bei Bauer sucht Frau Hals über Kopf ineinander verliebt. Sie heirateten und bekamen zwei gemeinsame Kinder. Doch nun bestätigt der Bergmann, dass er bereits seit einer Weile von Vanessa getrennt ist – und seit August 2023 sogar eine neue Freundin hat! Er habe sie im Nachbarort kennengelernt. "Ich bin froh, eine neue Frau an meiner Seite zu haben. 'Bauer sucht Frau' war für mich eine Erfahrung, die jetzt aber endgültig abgeschlossen ist", erzählt er im Interview mit RTL.

Seit Januar dieses Jahres ist Jörg offiziell von Vanessa geschieden. Um ihre Zwillinge kümmert er sich dennoch regelmäßig. "Ich liebe meine Kinder über alles und bin sehr stolz auf sie!", macht der 40-Jährige deutlich. Vanessa hatte sich zuvor bereits auf Instagram zu der Trennung geäußert: "Trennungen sind schlimm, dennoch geht das Leben weiter und zwar so, wie es einem guttut."

Vanessa und Jörg hatten in ihrer Beziehung mehrere Höhen und Tiefen durchlebt. "Irgendwann gab es dann einen Moment in unserer Beziehung, wo irgendwas im Universum geschehen ist, was uns irgendwie für einen kurzen Moment sehr auseinandergetrieben hat", berichtete das einstige Paar Ende 2022 bei "Bauer sucht Frau – Liebesglück und Babyboom". Vanessa war infolge der Krise ausgezogen und hatte sich eine neue Wohnung gesucht. Dort lebte sie auch, nachdem sie und Jörg zwischenzeitlich wieder zueinandergefunden hatten. "Ich finde das Modell, dass man zwei getrennte Haushalte führt, überhaupt nicht verkehrt, weil so jeder seinen Freiraum hat. [...] Wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Es knistert immer noch", betonte der Teilzeitbauer damals.

