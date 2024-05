"Bridgerton": Darum zeigt sich Nicola Coughlan ganz nackt!

In der dritten Staffel von Bridgerton sind alle Augen auf Penelope Featherington gerichtet – diese wird von Nicola Coughlan (37) verkörpert. Und diese verrät nun, warum sie in der Show, in der Lady Whistledown das Sagen hat, sich ganz ohne Kleidung zeigen wollte. "Es fühlte sich einfach wie das größte 'f*ckt euch' zu all den Gesprächen über meinen Körper an. Es war unglaublich ermutigend", erklärt die Schauspielerin im Interview mit Stylist. Sie sei in der Szene komplett unbekleidet – das habe sie aufgrund der negativen Kommentare über ihren Körper ganz bewusst so gewollt.

Dass Nicola vor der Kamera die Hüllen fallen lässt, sei ihr aber überhaupt nicht schwergefallen. "Ich bin ja nun schon seit vielen Jahren Schauspielerin. Die Leute haben meine Leistungen auf der Bühne und in anderen Shows gesehen, also fühlt man sich sicher", berichtet die 37-Jährige selbstsicher. Auch mit ihrem Co-Star Luke Newton habe sie sich während der Dreharbeiten pudelwohl gefühlt – etwas, was dieser auch bestätigen konnte. Dabei drehten sie ziemlich heiße Szenen miteinander...

In den vier Folgen, die aktuell auf Netflix zu sehen sind, geht es zwischen Penelope und Colin Bridgerton beispielsweise in einer Kutsche heiß her. Und auch wenn diese Aufnahmen die Zuschauer um den Verstand brachten, für die beiden Stars war es gar nicht so leicht, diese zu drehen. "Seit wir mit der Serie begonnen haben, war uns die Kutschenszene immer bewusst. Sie war irgendwie immer in unserem Hinterkopf. Als wir sie dann auf der Seite lesen durften, waren wir sehr aufgeregt, aber auch nervös", räumte Luke ein.

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel von Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherin

