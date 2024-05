Wie denkt Luke Newton über die "Bridgerton"-Kutschenszene?

Seit wenigen Tagen ist der erste Teil der dritten Bridgerton-Staffel endlich raus. Und besonders zum Ende hin wird es auch dieses Mal wieder so richtig leidenschaftlich und heiß. Die beiden Hauptdarsteller Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherington (Nicola Coughlan, 37) kommen sich während einer Kutschfahrt ziemlich nahe. Im Interview mit Deadline schwärmt Luke von dieser Szene: "Wenn man Bridgerton als Ganzes vorstellen müsste, könnte man diese eine Szene nennen, die alles aufgreift, was wir behandeln. Es geht um Freundschaft, Romantik, es ist sexy, es ist entlarvend."

So leidenschaftlich die Szene im Fernsehen auch aussieht, für die Stars war es nicht so leicht, sie zu filmen. "Seit wir mit der Serie begonnen haben, war uns die Kutschenszene immer bewusst. Sie war irgendwie immer in unserem Hinterkopf. Als wir sie dann auf der Seite lesen durften, waren wir sehr aufgeregt, aber auch nervös", berichtet Luke weiter. Um sicherzustellen, dass dieser Schlüsselmoment zwischen Colin und Penelope perfekt sei, seien fünf verschiedene Versionen gedreht worden. "Das war ein wirklich befreiender Prozess, bei dem wir einfach alle Möglichkeiten ausschöpfen konnten, und was auch immer in der Geschichte funktioniert", erinnert sich der 31-Jährige.

Die Kutschenszene war offenbar nur der Anfang an Sexiness. Doch wie meisterten Luke und Nicola gerade diese Szenen? "In vorherigen Staffeln lernten sich die Hauptdarsteller immer erst zu Drehbeginn kennen. Aber Nic und ich konnten über die vergangenen vier Jahre eine richtige Freundschaft aufbauen. Wir haben uns sehr sicher gefühlt und hatten ein unglaubliches Team an Intimitätskoordinatoren. So konnten wir einfach ganz befreit spielen", erklärte Luke gegenüber Bustle.

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel von Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherin

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan bei der Premiere von "Bridgerton" 2024

