Camilla in Sorge: Überanstrengt sich König Charles etwa?

Trotz seiner Krebsdiagnose zeigt König Charles (75) keinerlei Interesse daran, einen Gang herunterzuschalten. In den kommenden Wochen und Monaten warten wieder viele Verpflichtungen auf den Monarchen – sehr zum Leidwesen seiner Gattin Königin Camilla (76). "Sie hat versucht, ihn zu ermutigen, es langsamer angehen zu lassen", plaudert nun ein Insider laut The Daily Beast und fügt hinzu: "Natürlich will er weitermachen, aber sie hat Angst, dass ihn das zurückwerfen könnte." Immerhin befindet sich Charles derzeit wohl noch immer in Behandlung wegen seiner Krebserkrankung.

Seine Entschlossenheit spiegelt sich in seinem Terminkalender wider: In den kommenden Wochen stehen mit der traditionellen Militärparade Trooping the Colour sowie Royal Ascot, einer Veranstaltung zu Ehren seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth (✝96), gleich mehrere Großevents an. "Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er die Dinge langsam angeht. Wenn überhaupt, dann ist er sogar noch entschlossener, so viel wie möglich zu tun", erklärt der Insider. Immerhin habe Charles 70 Jahre seines Lebens an Platz eins der Thronfolge verbracht – die Zeit, die ihm nun als Oberhaupt des Königshauses bleibt, wolle er bestmöglich nutzen.

Wie beschäftigt der Regent tatsächlich ist, zeigte sich Anfang des Monats, als sein Sohn Prinz Harry (39) zu Besuch im Vereinigten Königreich war. Denn obwohl Vater und Sohn beide in London waren, konnte sich Charles angeblich keine Lücke in seinem Terminkalender freischaufeln, um Zeit mit seinem Sprössling zu verbringen. Den Rotschopf soll dies hart getroffen haben. "Harry ist untröstlich und macht sich Sorgen, dass er seinen Vater nie wieder sehen wird", erklärte ein Insider jüngst gegenüber OK! Magazine.

König Charles und Königin Camilla im Mai 2024

König Charles und Königin Camilla im Mai 2024

